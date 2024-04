PHOTO JOSH JURGENS, ARCHIVES ASSOCIATED PRESS

Lane Hutson n’a jamais eu de problème à rester dans le moment présent.

JOSHUA CLIPPERTON La Presse canadienne

Le défenseur se concentre actuellement sur aider Boston University (BU) à remporter son sixième titre universitaire américain lors du Frozen Four de la NCAA. BU affrontera Denver en demi-finale jeudi soir.

Cependant, Hutson sait aussi qu’il devra bientôt prendre une grande décision.

Considéré par plusieurs comme le meilleur espoir du Canadien de Montréal, le jeune homme de 20 ans pourrait signer son contrat et jouer son premier match dans la LNH d’ici la semaine prochaine – peu importe ce qui se passera au tournoi de St-Paul, au Minnesota.

« Je pense que j’ai une grande opportunité devant moi de gagner un championnat national pour une école qui a tant fait pour moi, a déclaré Hutson. Quand la saison se terminera, on évaluera ce qu’on va faire pour la prochaine étape, ou si nous préférons rester ici (à l’université).

« Il y a tellement de gars qui sont dans cette position, mais j’ai l’impression que dans un cas comme dans l’autre, je serai dans une bonne situation. »

Sélectionné par Montréal au 62e rang du repêchage de 2022 – il a glissé vers le bas du tableau en raison de sa petite stature – le joueur de 5 pieds 10 et 162 livres occupe le 11e rang des marqueurs de la NCAA en 2023-24 avec 15 buts et 34 aides pour 49 points en 37 matchs.

Hutson a aidé les États-Unis à remporter l’or au Championnat du monde de hockey junior 2024 après avoir remporté le bronze l’année d’avant. Il avait été nommé adjoint au capitaine après une campagne de 48 points à sa première saison universitaire, qui comprenait une participation au Frozen Four où son équipe s’est inclinée en demi-finale.

« Il montre l’exemple par son jeu, son éthique de travail et son esprit de compétition, a dit l’entraîneur principal des Terriers de BU, Jay Pandolfo, qui a eu une longue carrière de joueur dans la LNH. Il se sent plus à l’aise pour se faire entendre cette année.

« Il est en train de développer son jeu. Il a été très bon défensivement aux Championnats régionaux. Il continue de s’améliorer. Offensivement, il sera toujours bon. C’est une année exceptionnelle pour nous. »

On peut en dire autant de nombreux joueurs qui vont fouler la glace du Xcel Energy Center à l’occasion de cet évènement annuel qui comprendra également une demi-finale jeudi entre Boston College et l’Université du Michigan.

Le match pour le titre aura lieu samedi. Huston pourrait rejoindre le Canadien dès la fin de son tournoi.

Chaque année, les stars de la NCAA doivent trouver un équilibre entre la conquête d’un titre national et la décision de rester ou de partir une fois la saison universitaire terminée.

Pandolfo n’a aucun doute quant à l’état d’esprit de Hutson.

« C’est comme ça qu’il est programmé, a déclaré le vétéran de 15 saisons dans la LNH. Il prend les choses au jour le jour. »

Mais la prochaine étape – la possibilité d’endosser le chandail du Canadien au Centre Bell – lui a certainement traversé l’esprit.

« Ce sont parmi les partisans les plus intelligents au monde, a dit Hutson. J’aime leur esprit de compétition. Pouvoir jouer un jour devant ces fans serait sans aucun doute un de mes objectifs.

« Et c’est quelque chose que j’attends avec impatience. »

Mais seulement après avoir réglé quelques affaires en suspens.