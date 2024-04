Phénomène intéressant dans la course pour une place en séries éliminatoires dans l’Association de l’Est.

Jusqu’à tout récemment, les clubs aspirants aux séries pouvaient imiter les puissances de la LNH et entrer dans la catégorie des acheteurs à la date limite des transactions afin de maximiser leurs chances de prolonger leur saison.

Les gestionnaires du hockey ont probablement vu les limites de cette stratégie. Rarement cette stratégie est-elle payante, et vu la position au classement des équipes dans une situation plus précaire, le choix de premier tour cédé pour des joueurs de location se situe dans le top 20.

Parmi les cinq formations toujours en lutte pour les deux dernières places en séries, trois ont été vendeuses et deux ont opté pour le statu quo.

Les Penguins de Pittsburgh étaient à huit points de la dernière place donnant accès aux séries lorsque Kyle Dubas a pris la douloureuse décision d’échanger l’ailier Jake Guentzel, admissible à l’autonomie complète en juillet.

Dubas a obtenu un choix de deuxième tour en 2024 (deviendra un choix de premier tour si les Hurricanes de la Caroline atteignent la finale, donc un choix au 31e ou 32e rang) et trois espoirs pour Guentzel. Mais le président et DG des Penguins a aussi protégé ses arrières en obtenant un ailier établi, Michael Bunting, pour combler la perte de Guentzel.

Les Penguins ont perdu huit fois en dix rencontres après l’échange, mais n’ont pas subi la défaite à la régulière à leurs neuf derniers matchs. Ils se retrouvent aujourd’hui à égalité avec les Red Wings au dernier rang donnant accès aux séries, mais deux victoires de moins et seulement quatre matchs à disputer, contre cinq pour Detroit.

Les Capitals de Washington, la grande puissance des quinze dernières années avec les Penguins, en déclin comme ceux-ci, ont échangé Anthony Mantha à Vegas pour des choix de deuxième et quatrième tour, Joel Edmundson à Toronto pour des choix de troisième et cinquième tour et leur ancienne vedette Evgeny Kuznetsov en Caroline pour un choix de troisième tour.

Washington a connu du succès à compter du départ de Mantha, le 5 mars, avec une fiche de 8-3, mais a perdu ses six derniers matchs, dont deux en surtemps. Les Capitals ont réussi leur phase de rajeunissement de façon subtile, mais comptent désormais quatre joueurs de moins de 23 ans dans leur top 9 : Connor McMichael, Hendrix Lapierre, Ivan Miroshnichenko et Aliaksei Protas. Le centre numéro un, Dylan Strome, a seulement 27 ans.

Les adversaires du Canadien ce soir, les Flyers, n’ont pas modifié leur plan de reconstruction parce qu’ils étaient en position de participer aux séries. Ils ont échangé un défenseur fiable, Sean Walker, et accepté Ryan Johansen et son contrat trop lourd moyennant un choix de premier tour de l’Avalanche. Ils connaissent des difficultés depuis deux semaines, mais Walker ne représentait pas leur défenseur clé non plus. Cette période d’insuccès, hasard ou pas, coïncide avec la mise à l’écart du capitaine Sean Couturier.

Islanders de New York : 85 points/5 matchs à jouer.

Red Wings de Detroit : 84 points/5 matchs à jouer.

Penguins de Pittsburgh : 84 points/4 matchs à jouer.

Capitals de Washington : 83 points/5 matchs à jouer.

Flyers de Philadelphie : 83 points/4 matchs à jouer.

Les Islanders de l’octogénaire Lou Lamoriello, très actifs en pareilles circonstances ces dernières années, n’ont pas fait d’échanges. Lamoriello a plutôt misé sur l’arrivée d’un nouvel entraîneur, Patrick Roy. Les Islanders ont une fiche de 6-2 depuis huit matchs et sont les mieux positionnés du quintette.

Steve Yzerman, des Red Wings, a imité Lamoriello. Il a néanmoins obtenu un choix de septième tour pour un attaquant marginal jadis hautement considéré, Kim Klostin. Detroit ratera peut-être les séries, mais les Wings ont encore tous leurs espoirs et choix au repêchage en place.

Horaire de fin de saison

Penguins de Pittsburgh

@ Detroit jeudi

vs Boston samedi

vs Nashville lundi

@ NY Islanders mercredi

Capitals de Washington

@ Detroit mardi

@ Buffalo jeudi

vs Boston lundi

@ Philadelphie mardi

Flyers de Philadelphie

@ Montréal mardi

@ NY Rangers jeudi

vs New Jersey samedi

vs Washington mardi

Islanders de New York

vs NY Rangers mardi

vs Canadien jeudi

@ NY Rangers samedi

@ New Jersey lundi

vs Pittsbrugh mercredi

Red Wings de Detroit

vs Washington mardi

@ Pittsburgh jeudi

@ Toronto Samedi

vs Montréal lundi

@ Montréal mardi

Bon départ pour Shane Wright

PHOTO GARY A. VASQUEZ, USA TODAY SPORTS VIA REUTERS CON Shane Wright

Shane Wright a connu le meilleur match de sa jeune carrière, vendredi, contre les Ducks d’Anaheim, en obtenant deux buts et une aide en 16 minutes d’utilisation, au centre du deuxième trio avec Jaden Schwartz et Jordan Eberle. Il a quatre points, dont trois buts, en trois matchs depuis son rappel des mineures, le 1er avril.

« On le sentait confiant en possession de la rondelle et il a bien joué défensivement », a commenté l’entraîneur Dave Hakstol après la rencontre. Celui-ci semble enfin témoigner un peu de confiance envers ce quatrième choix au total après Juraj Slafkovsky, Simon Nemec et Logan Cooley.

La stabilité offerte à Shane Wright dans la Ligue américaine cet hiver, où il a obtenu 43 points, dont 29 buts, en 56 matchs, n’est sans doute pas étrangère à ses succès actuels. Wright a joué pour quatre équipes l’an dernier. Le DG du Kraken, Ron Francis, a même refusé de le libérer pour le Championnat mondial junior pour le laisser se développer à Coachella Valley.