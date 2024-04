Malgré leur débandade de fin de saison, les Flyers devraient devancer le Canadien par une dizaine de points au classement général. Ils ont occupé une place parmi les équipes qualifiées pendant une majorité de l’hiver.

Le Canadien n’a jamais été dans le coup cette année. Ils termineront parmi les six ou sept pires clubs de la LNH pour une troisième saison consécutive. Mais ils ont vu émerger un premier trio de joueurs de 24 ans ou moins.

Si on vous demandait de choisir, pour quel scénario opteriez-vous ?

Notons ici que le choix au repêchage en 2024 importe peu. Si l’évènement devait se tenir aujourd’hui, les Flyers repêcheraient au douzième rang et le Canadien au sixième. Philadelphie peut encore reculer de trois ou quatre rangs et Montréal peut avancer ou reculer d’un rang.

En 2019, Alex Turcotte a été choisi au cinquième rang par les Kings de Los Angeles et Cole Caufield au quinzième rang par Montréal. En 2018 le défenseur Adam Boqvist a été choisi huitième et Noah Dobson douzième. En bref, il y a toujours moyen de frapper dans le mille ou de rater son coup dans cette portion du repêchage.

L’exercice actuel ne consiste pas à dénigrer les Flyers ou encenser pompeusement le Canadien, mais de rappeler qu’on a souvent tort d’évaluer l’état d’une reconstruction par la progression de l’équipe au classement, du moins dans les premières phases du chantier.

John Tortorella a obtenu le maximum de cette formation somme toute jeune, quoiqu’un peu plus vieille que celle du CH.

Leur meilleur compteur, Travis Konecny, a amassé 65 points, dont 31 buts, jusqu’ici. Il vient d’avoir 27 ans. Mais quatre des autres membres de leur top six ont 25 ans ou moins, Owen Tippett en a 25, Joel Farabee et Morgan Frost 24 et Tyson Foerster 22 ans.

À sa quatrième saison complète dans la LNH, Owen Tippett, dixième choix au total en 2017 par les Panthers de la Floride dans l’échange de Claude Giroux, a 28 buts et 53 points, après en avoir marqué 27 l’an dernier, et 49 points.

PHOTO MATT SLOCUM, ARCHIVES ASSOCIATED PRESS Owen Tippett

À sa cinquième saison, Farabee vient d’atteindre un sommet personnel avec 50 points, dont 22 buts. Il avait obtenu 38 points, dont 20 buts, en 55 matchs à sa deuxième année, un rythme de 57 points. A-t-il atteint son plafond comme Tippett ?

Le premier centre, mais tantôt quatrième selon les humeurs de Tortorella, Morgan Frost, choix de fin de premier tour en 2017, a atteint lui aussi un sommet personnel, 41 points en 68 matchs, non sans avoir été rayé de la formation à quelques reprises. Il aura 25 ans en mai.

À 22 ans, le premier choix de 2020, 23e au total, Tyson Foerster, un rugueux ailier de 6 pieds 2 pouces et 215 livres, vient de marquer 20 buts, et 33 points. Intéressant.

La progression la plus intéressante se situe probablement en défense, avec Cam York, 14e choix au total en 2019, un rang devant Cole Caufield. York a obtenu 29 points et joué en moyenne 22 : 30 jusqu’ici, deuxième derrière Travis Sanheim.

L’échange de Cutter Gauthier, cinquième choix au total en 2022, quatre rangs après Juraj Slafkovsky, pourrait faire mal à long terme. Gauthier, 64 points, dont 37 buts, en 39 matchs à Boston College, ne voulait pas rejoindre les Flyers. Craignait-il le despotisme de Tortorella ? Il n’a pas été permis de l’établir à ce jour, mais rarement dans l’histoire des Flyers a-t-on vu un jeune joueur ne pas vouloir être associé à cette organisation.

Daniel Brière a obtenu un défenseur offensif prometteur, Jamie Drysdale, sixième choix au total en 2020. Mais son jeu défensif a toujours inquiété, sans compter ses nombreuses blessures au fil des ans. Il a d’ailleurs connu une soirée très difficile mardi contre le Canadien avec un monstrueux -6, quelques buts dont il a été un coupable direct, pour gonfler sa fiche à -17… en 21 matchs !

Il y a toujours Matvei Michkov, repêché au septième rang en 2023, deux rangs après le défenseur David Reinbacher. Michkov, 41 points en 47 matchs en KHL, possède un talent fou. Il devrait aboutir à Philadelphie en 2026, à moins de signer un nouveau contrat en Russie d’ici cette date.

Personne n’a connu une saison proche de celle de Nick Suzuki à Philadelphie, pas même Konecny à 27 ans. À 24 ans, Suzuki a atteint mardi les 75 points, dix de plus que l’ailier des Flyers. Malgré une saison que certains qualifient de correcte, Cole Caufield, avec 60 points, dont 24 buts, à 23 ans, devance Tippett, Farabee et Frost et n’est pas loin de Konecny. À seulement 19 ans,

PHOTO ERIC BOLTE, ARCHIVES USA TODAY SPORTS Nick Suzuki

Slafkovsky, avec son tour du chapeau contre Philadelphie, est à un but de la marque des 20 et à deux points des 50, trois de moins que Tippett. Même Alex Newhook, avec 31 points en 51 matchs, produit à un rythme de 50 points sur une saison complète. On le voit pourtant comme un troisième centre de luxe à long terme ou un ailier de deuxième trio, pas une locomotive à l’attaque.

On le dit, on le répète et on le répétera : il ne faut pas évaluer l’état d’une reconstruction par la progression au classement, mais par la progression du noyau de jeunes, peu importe les résultats.

À ce chapitre, Martin St-Louis a raison de célébrer la vie, un contraste avec l’ambiance funéraire lors du point de presse de John Tortorella après la rencontre de mardi.

Intéressant sondage des joueurs de la LNH

Les joueurs ont parlé. Ainsi Andrei Vasilevskiy écrase la compétition quand vient le temps de choisir un gardien pour un ultime match, avec 46 % des votes selon le plus récent sondage mené par l’Association des joueurs de la LNH. Igor Shesterkin est deuxième à 6,4 % et Ilya Sorokin troisième à 6,1 %. Il faudra peut-être importer la recette russe en matière de gardiens.

PHOTO KIM KLEMENT NEITZEL, USA TODAY SPORTS Andrei Vasilevskiy

Connor McDavid est aussi largement en tête chez les attaquants, avec 48,7 %, devant le vénérable Sidney Crosby, toujours hautement considéré malgré ses 36 ans. Le capitaine des Penguins obtient 11,6 %, mais il se rattrape chez les joueurs complets, en tête à cet égard à 38,3 %. Cale Makar est considéré dans une proportion de 56,4 % chez les défenseurs, devant Victor Hedman à 10,5 %.

Côté féminin, les joueurs de la LNH apprécient le jeu de Marie-Philip Poulin dans une proportion de 31,8 %, devant Hilary Knight à 14,8 %. Pas une grande surprise ici.

Le Canadien perce le top cinq d’une seule catégorie, et il ne s’agit pas d’un joueur, mais de la qualité de la glace.