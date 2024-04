Le Canadien accueille les Flyers de Philadelphie mardi soir au Centre Bell. C’est une équipe qui allait bien, mais qui ne va pas si bien maintenant.

La chute

PHOTO DERIK HAMILTON, ARCHIVES ASSOCIATED PRESS Les Flyers ont subi sept défaites consécutives.

Jusqu’à tout récemment, les Flyers faisaient partie du portrait des séries dans l’Association de l’Est. Mais ce n’est plus le cas, et avec seulement quatre matchs restants à leur calendrier, les Flyers n’ont plus vraiment le luxe de la défaite. Comment en sont-ils arrivés à ça ? En premier, en perdant leurs sept derniers matchs, ce qui n’est jamais une bien bonne idée. Ensuite, en perdant ces matchs-là de façon souvent spectaculaire, avec des 5-1 et des 4-1 et aussi avec ce 6-2 assez gênant à Columbus samedi, autant d’indices qui laissent croire que les chances de cette équipe en vue des séries sont en train de s’éclipser.

Couturier de retour ?

PHOTO DOMINICK GRAVEL, ARCHIVES LA PRESSE Sean Couturier

Blessé, Sean Couturier a dû rater les deux derniers matchs de l’équipe, mais il a pu prendre part à l’entraînement d’équipe lundi, et on verra bien s’il pourra jouer sous peu. On va se le dire, ce n’est pas sa saison, lui qui en est à un grand retour après avoir raté la saison précédente en entier en raison d’une blessure au dos (il est d’ailleurs le nominé des Flyers dans le scrutin au trophée Bill-Masterton). Récemment, le capitaine a été laissé de côté à deux reprises par l’entraîneur John Tortorella, et il n’a pas récolté un seul point depuis le 14 mars, une sécheresse de sept matchs de suite sans pouvoir obtenir un seul point. Son dernier but remonte déjà au 10 février.

Ersson à fond la caisse

PHOTO MATT SLOCUM, ARCHIVES ASSOCIATED PRESS Samuel Ersson

Puisque Carter Hart n’est plus là pour les raisons que l’on sait, les Flyers ont décidé de faire de Samuel Ersson leur gardien numéro un, mais on se demande si le jeune homme va pouvoir survivre à cette énorme charge de travail. Ersson a disputé 47 matchs cette saison, et les autres ont dû se contenter de miettes, dont le nouvellement arrivé Ivan Fedotov (on y reviendra). Le Suédois, un choix de troisième tour des Flyers au repêchage de 2018, avait auparavant seulement disputé 12 rencontres dans la LNH, et son faible taux d’efficacité de ,889 laisse peut-être croire à quelque chose qui ressemble à du surmenage. Mais l’entraîneur John Tortorella a de toute évidence décidé de vivre ou mourir avec lui, peut-être aussi parce qu’il n’a pas de meilleure option.

Enfin, Fedotov est arrivé

PHOTO MATT SLOCUM, ARCHIVES ASSOCIATED PRESS Ivan Fedotov

Lui, c’est le gardien que les Flyers ont repêché jadis, en 2015, avec un lointain choix de septième tour. Il y a mis le temps, mais à 27 ans, et après plusieurs saisons dans la KHL, le voici enfin. Il a fait ses premiers pas dans la LNH la semaine dernière après, entre autres, un service militaire obligatoire en Russie au moment de l’invasion en Ukraine. Le CSKA de Moscou a récemment résilié son contrat, et voici maintenant que le gardien russe va tenter de se faire remarquer dans la LNH. C’est déjà bien parti, parce qu’à 6’7, on le remarque quand même assez facilement.

Tortorella est bien en verve

PHOTO CHRIS O'MEARA, ARCHIVES ASSOCIATED PRESS L’entraîneur-chef des Flyers de Philadelphie, John Tortorella (à gauche)

Le bouillant entraîneur ne va sans doute jamais écrire un livre sur les bienfaits de la méditation, mais ces jours-ci, il bouille particulièrement. Sans doute que les défaites n’aident pas, et au cours des derniers jours, Tortorella a déclaré, entre autres, que son club était « mou », qu’un seul joueur s’était présenté lors d’un match, tout en ajoutant que certains de ses joueurs n’ont « aucune idée de comment jouer au hockey ». Il a aussi déclaré, au terme du match du 1er avril contre les Islanders de New York, que la deuxième période de son groupe avait été « une honte pour cet uniforme ». On devine que tout ça n’est pas super bon pour l’ambiance.