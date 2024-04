PHOTO DAVID ZALUBOWSKI, ASSOCIATED PRESS

Hellebuyck, Demko et Bobrovsky sont les finalistes

(New York) Le gardien des Jets de Winnipeg, Connor Hellebuyck, celui des Canucks de Vancouver, Thatcher Demko, et le cerbère des Panthers de la Floride, Sergei Bobrovsky, sont les finalistes pour l’obtention du trophée Vézina.

La Presse Canadienne

Ce titre est remis annuellement au gardien par excellence de la LNH en saison régulière.

Hellebuyck a présenté une fiche de 37-19-4 avec une moyenne de buts alloués de 2,39, un taux d’efficacité de ,921 et cinq jeux blancs. Il a remporté le trophée Jennings, remis annuellement au gardien de but comptant au moins 25 présences avec l’équipe ayant concédé le moins de buts en saison régulière.

Le gardien des Jets a remporté ce titre en 2020 et est finaliste pour une deuxième année d’affilée, et une quatrième fois au total en carrière.

PHOTO DARRYL DYCK, LA PRESSE CANADIENNE Thatcher Demko

Demko, finaliste pour la première fois, a compilé une fiche de 35-14-2 avec les Canucks. Il a établi au passage des sommets personnels au chapitre de la moyenne de buts alloués (2,45), du taux d’efficacité (,918) et avec cinq jeux blancs.

PHOTO CHRIS O'MEARA, ASSOCIATED PRESS Sergei Bobrovsky

De son côté, Bobrovsky a présenté une fiche de 36-17-4 avec une moyenne de 2,37 et un taux d’efficacité de ,915. Le lauréat de deux trophées Vézina en carrière avec les Blue Jackets de Columbus (2013 et 2017) a terminé au sommet de la ligue avec six jeux blancs cette saison.