Séries de la LNH Les Rangers gagnent 4-2 et balaient les Capitals en 1re ronde

(Washington) Artemi Panarin a marqué le but gagnant en troisième période et les Rangers de New York sont devenus la première équipe de la Ligue nationale de hockey à se qualifier pour la deuxième ronde des séries éliminatoires, dimanche, en vertu d’une victoire de 4-2 contre les Capitals de Washington.