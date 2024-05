Le Drakkar participe à la finale pour la troisième fois de son histoire, mais ne l’a jamais gagnée. Les Voltigeurs en sont pour leur part à une cinquième participation et ont triomphé en 2009.

(Drummondville) Ethan Gauthier a réussi un doublé et les Voltigeurs de Drummondville ont aisément pris les devants 3-0 en finale du trophée Gilles-Courteau, lundi, en signant une victoire de 6-2 contre le Drakkar de Baie-Comeau.

La Presse Canadienne

Vsevolod Komarov, Sam Oliver, Lukas Landry et Justin Côté ont aussi touché la cible dans cette victoire.

Riley Mercer n’avait jamais réussi un blanchissage en séries éliminatoires de la Ligue de hockey junior Maritimes Québec avant cette année. Après avoir réussi deux jeux blancs de suite au début de cette série, il a cette fois repoussé 17 rondelles dans la victoire.

Justin Poirier a inscrit le premier but du Drakkar dans cette série. Isaac Dufort a également enfilé l’aiguille et Charles-Édward Gravel a terminé sa soirée de travail avec 24 arrêts.

Le quatrième match aura lieu mardi, au Centre Marcel-Dionne. Si nécessaire, la série se déplacera en Côte-Nord jeudi, pour un cinquième match.

Le club qui l’emportera obtiendra son billet pour la Coupe Memorial, qui aura lieu du 24 mai au 2 juin à Saginaw.

Encore le premier but

Comme ils l’ont fait lors du premier match, les Voltigeurs ont amorcé le match en force en inscrivant le premier but rapidement dans la rencontre.

Komarov a touché la cible à 3 : 34 en effectuant un tir du revers alors qu’il était situé au centre de la zone du Drakkar. Gauthier passait au même moment devant Gravel.

Le Drakkar a obtenu une occasion en avantage numérique à mi-chemin au premier engagement sans parvenir à trouver le fond du filet. Poirier a envoyé deux tirs sur le poteau lors de cette séquence avec un homme en plus.

Oliver a fait payer au Drakkar son manque d’opportuniste en doublant l’avance des favoris locaux quelques instants plus tard. Passant devant Gravel, il a récupéré un retour de lancer pour contourner le gardien et faire scintiller la lumière rouge. C’était son septième des séries.

Gauthier a effectué un tir sur réception seulement 92 secondes plus tard pour porter la marque à 3-0. C’était son 12e des éliminatoires.

Bien placé dans l’enclave, Landry a accepté une passe en provenance de l’arrière du filet à 16 : 42 et a trompé la vigilance de Gravel. Il s’agissait d’un 10e but sans réplique des Voltigeurs dans cette série. Côté a ensuite été laissé fin seul devant Gravel à 7 : 58 de la deuxième période et les Voltigeurs menaient 5-0.

Poirier a enfin inscrit le Drakkar au tableau à 16 : 41 du deuxième tiers, en avantage numérique. C’était le 84e tir du Drakkar dans cette série. Gauthier, avec son deuxième de la rencontre, a répliqué 85 secondes plus tard.

Dufort a réduit l’écart en troisième période, mais le Drakkar fera malgré tout face à l’élimination, mardi.

Poirier a été chassé pour 10 minutes en fin de rencontre.