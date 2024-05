Stuart Skinner (74) et Pius Suter (24)

(Edmonton) Stuart Skinner est déjà passé par là.

Gemma Karstens-Smith La Presse Canadienne

Comme tout joueur de hockey professionnel, le gardien des Oilers d’Edmonton a connu des moments plus difficiles sur la glace. Maintenant, il souhaite s’appuyer sur son expérience alors qu’il se bat pour retrouver sa forme.

« Je pense que traverser ces moments d’adversité m’a vraiment aidé, surtout avec la situation dans laquelle je me trouve actuellement, a-t-il fait valoir, lundi. Parce que je sais que j’ai déjà vécu ça, j’ai été dans des situations où peut-être je n’avais pas l’impression que ça se passait comme je le souhaitais. »

« C’est une position dans laquelle je me suis déjà trouvé et je suis très reconnaissant pour ces expériences qui me permettent de ne pas être complètement dépassé », a ajouté le gardien, quelque 24 heures après avoir été chassé du match dans une victoire de 4-3 des Canucks de Vancouver.

Skinner a concédé quatre buts sur 15 tirs et les Canucks ont pris les devants 2-1 dans cette série de deuxième ronde des éliminatoires de la Ligue nationale de hockey.

Les erreurs étaient 90 % attribuables à l’aspect mental, a soutenu l’athlète de 25 ans.

« Je pense que physiquement, il y a quelques petits ajustements que je peux faire. Mais pour être complètement honnête, je ne pense pas que [le problème soit] dans l’aspect technique. Je crois que je dois trouver des moyens de faire des arrêts aux bons moments, et je n’ai pas été capable de le faire. »

Le mystère demeure à savoir si Skinner amorcera le quatrième match de la série, mardi à Edmonton.

Skinner a bien rebondi cette saison, a laissé entendre l’entraîneur-chef des Oilers Kris Knoblauch, mais les instructeurs révéleront leur décision mardi matin.

« On doit prendre une décision, mais je crois que les deux gardiens peuvent faire le travail », a dit Knoblauch.

Skinner n’est pas le seul joueur dont l’entraîneur-chef espère obtenir une meilleure contribution. Il a utilisé ses vedettes Connor McDavid et Leon Draisaitl près de 30 minutes dimanche.

Il sait que cette utilisation n’est pas raisonnable à long terme, mais il a admis qu’il est difficile de se tourner vers le reste du banc lorsque ses meilleurs joueurs produisent et que l’équipe tire de l’arrière.

Draisaitl a marqué deux buts et compte huit points dans cette série, tandis que McDavid a touché la cible une fois et ajouté quatre aides. Zach Hyman a également contribué avec deux buts et une mention d’aide.

« C’est difficile d’avoir cette tentation [de faire jouer contre McDavid et Draisaitl]. Espérons que la tentation sera atténuée avec une avance de deux ou trois buts », a déclaré Knoblauch.

« Nous avons d’autres joueurs qui ont montré qu’ils pouvaient marquer. Nous avons beaucoup de gars qui peuvent nous aider. Peut-être pas pour un seul match, mais aussi tout au long des séries éliminatoires, nous aurons besoin de plus de contributions. »

Questionné à savoir s’il pouvait continuer de jouer 30 minutes par match, McDavid a dit qu’il se « sentait très bien ».

« En fin de compte, je vais sur la glace quand l’entraîneur me le demande et c’est ce que je continuerai de faire », a déclaré le capitaine des Oilers.