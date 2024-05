Avalanche du Colorado L’attaquant Valeri Nichushkin réintègre le programme d’aide de la LNH

(Denver) L’attaquant de l’Avalanche du Colorado Valeri Nichushkin est entré à nouveau dans le programme d’aide de la Ligue nationale de hockey et de l’Association des joueurs, lundi, et sera conséquemment suspendu pour au moins six mois sans salaire.