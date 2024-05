PHOTO DAVID ZALUBOWSKI, ASSOCIATED PRESS

(Denver) Wyatt Johnston a réussi un doublé la veille de son 21e anniversaire et les Stars de Dallas ont poussé l’Avalanche du Colorado au bord du gouffre en l’emportant 5-1, lundi.

La Presse Canadienne

Consultez le sommaire du match

Johnston a touché la cible en avantage et en infériorité numérique pour aider la formation texane à prendre les devants 3-1 dans cette série de deuxième ronde. Les Stars pourront y mettre fin mercredi, devant leurs partisans.

Miro Heiskanen, Evgenii Dadonov et Sam Steel ont aussi fait scintiller la lumière rouge. Jake Oettinger a effectué 24 arrêts.

Casey Mittelstadt a marqué le seul but de l’Avalanche. Alexandar Georgiev a repoussé 29 rondelles.

L’attaquant de l’Avalanche Valeri Nichushkin est par ailleurs entré à nouveau dans le programme d’aide de la Ligue nationale de hockey et de l’Association des joueurs et sera conséquemment suspendu pour au moins six mois sans salaire.

PHOTO ISAIAH J. DOWNING, ARCHIVES USA TODAY SPORTS Valeri Nichushkin (13)

Dans les faits, il intègre la troisième étape du programme, ce qui signifie qu’il n’a pas respecté le plan de traitement prévu à la deuxième étape. Selon l'informateur LNH Frank Seravalli, Nichushkin a échoué à un contrôle antidrogue.

Nichushkin a marqué neuf buts et totalisé 10 points en huit matchs jusqu’ici en séries éliminatoires.

Le Russe âgé de 29 ans avait adhéré une première fois au programme d’aide cette saison vers la mi-janvier.

En saison régulière, il a marqué 28 buts et ajouté 25 aides pour 53 points en 54 parties. Il ratera cette fois le début de la prochaine saison avant d’obtenir le feu vert des administrateurs.

Le Québécois et ancien porte-couleurs du Canadien de Montréal Jonathan Drouin le remplaçait dans la formation après avoir raté tous les matchs éliminatoires des siens en raison d’une blessure au bas du corps.

L’Avalanche était également privé de Devon Toews, malade.