(Washington) Artemi Panarin a marqué le but gagnant en troisième période et les Rangers de New York sont devenus la première équipe de la Ligue nationale de hockey à se qualifier pour la deuxième ronde des séries éliminatoires, dimanche, en vertu d’une victoire de 4-2 contre les Capitals de Washington.

La Presse Canadienne

Panarin a inscrit le deuxième filet des siens en supériorité numérique à 3 : 21 du dernier tiers pour donner définitivement l’avance aux Rangers, qui ont remporté cette série en quatre parties. C’est le quatrième balayage de l’histoire du club new-yorkais dans une série au meilleur de sept matchs.

« Nous sommes contents, a lancé Panarin après la rencontre. On va continuer. Je ne peux pas dire qu’on a mal joué. On a bien joué, mais je crois qu’on peut faire mieux. »

Kaapo Kakko, Vincent Trocheck et Jack Roslovic ont aussi fait scintiller la lumière rouge dans la victoire. Panarin et Mika Zibanejad (deux aides) ont terminé le match avec deux points, et Igor Shesterkin a effectué 23 arrêts.

« On a quelques jours de plus pour se reposer, c’est toujours bon, a commenté Shesterkin. C’est plus de temps pour s’entraîner, renforcer notre confiance et voir contre qui nous jouerons au prochain tour. »

« Je pense qu’il a été excellent, a dit l’entraîneur-chef des Rangers Peter Laviolette à propos de son gardien. Lorsque le match est en jeu, il est toujours là pour réaliser un arrêt important. »

Le Québécois Hendrix Lapierre a inscrit son premier but en carrière en séries dans la défaite. Martin Fehervary a aussi marqué pour les Capitals. L’ancien gardien de Canadien de Montréal Charlie Lindgren a repoussé 19 tirs.

Le capitaine des Capitals Alexander Ovechkin a été blanchi dans une série pour la première fois de sa carrière. Il a été limité à cinq tirs au but.

« Je n’ai pas bien joué, a dit Ovechkin. Je n’ai pas eu les occasions. [J’essayais] de trouver des façons différentes de marquer. »

Les Rangers affronteront les Hurricanes de la Caroline ou les Islanders de New York au deuxième tour. Les Hurricanes mènent 3-1 dans cette série.

Des revirements de part et d’autre

Malgré le match sans lendemain pour les Capitals, Nick Jensen n’a pas semblé saisir l’urgence du moment. Le défenseur a tout bêtement perdu la rondelle devant son gardien, et Kakko a profité d’une occasion de qualité pour ouvrir la marque après seulement 57 secondes de jeu en première.

C’était son quatrième filet en 33 parties éliminatoires depuis ses débuts dans la Ligue nationale de hockey.

Fehervary a ramené les deux équipes sur un pied d’égalité lorsque les Rangers ont perdu la rondelle dans leur propre zone. Aliaksei Protas lui a remis la rondelle dans l’enclave et il a déjoué Shesterkin d’un tir parfait à 14 : 54.

Trocheck a donné l’avance aux Rangers pour une première fois dans ce duel en avantage numérique, à 16 secondes de la fin du premier engagement. Bien placé devant Lindgren, il a touché la cible pour une troisième fois dans cette série, cette fois à l’aide d’un tir sur réception.

Lapierre a ensuite créé l’égalité en vertu d’un bel effort individuel à 7 : 48 du deuxième engagement. Profitant d’un revirement créé par son coéquipier Alexander Alexeyev, qui lui a remis la rondelle, l’ancien des Saguenéens de Chicoutimi a contourné les défenseurs pour effectuer un lancer du revers et marquer en récupérant son propre retour.

Lapierre a mis un terme à une série de 19 matchs – saison et séries combinées – sans point avec ce filet.

Panarin a ensuite fait la différence pour les champions de la Coupe Stanley en 1994. Une pénalité à Rasmus Sandin avec 2 : 42 à jouer en troisième a ensuite mis fin aux espoirs des Capitals.

Roslovic a confirmé la victoire des siens dans un filet désert à 51 secondes du sifflet final.