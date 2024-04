K'Andre Miller (79) des Rangers de New York célèbre son but.

Les Rangers tiennent le coup et remportent un second match

(New York) Mika Zibanejad a amassé un but et une aide pour mener les Rangers de New York vers une victoire de 4-3 aux dépens des Capitals de Washington, mardi soir.

La Presse Canadienne

Zibanejad a inscrit le premier de trois buts sur les unités spéciales pour les Rangers, qui ont pris les devants 2-0 dans cette série. Cette dernière se transporte maintenant à Washington et le troisième duel aura lieu vendredi soir.

Vincent Trocheck a aussi récolté un but et une mention d’assistance pour la formation de New York, qui a remporté le trophée des Présidents cette saison. Jack Roslovic et K’Andre Miller ont aussi fait mouche dans la victoire.

« Nos gars ont bien répondu, a résumé l’entraîneur des Rangers, Peter Laviolette. Le match a été âprement disputé. »

Erik Gustafsson et Alexis Lafrenière ont tous deux conclu la rencontre avec deux mentions d’aide. Igor Shesterkin a réalisé 22 arrêts, mais il a vu sa séquence de 10 matchs à domicile sans accorder plus de deux buts prendre fin.

Tom Wilson a obtenu un but et une assistance pour les Capitals, qui ont confirmé leur place en éliminatoires en dernier. Dylan Strome et Connor McMichael, avec un premier but en carrière en séries, ont aussi trouvé le fond du filet.

Charlie Lindgren a cédé quatre fois en 27 lancers pour les hommes de Spencer Carbery.

Les Rangers cherchent à gagner la coupe Stanley pour une première fois depuis 1994 alors que les Capitals l’ont soulevée pour la seule fois de leur histoire en 2018.

Ils en sont à huit buteurs différents pendant la série en cours.

« Nous avons été comme ça pendant toute la saison, a indiqué Zibanejad. On parle d’avoir besoin de tout le monde dans ce genre de match et ç’a été le cas : tout le monde joue son rôle et contribue. »

Alexander Ovechkin a obtenu un seul tir au but, après aucun lors du premier match.

« Il ne semble pas être tout à fait lui-même, a dit Carbery. Mais tout peut changer pour lui en un match. C’est le genre de gars qui peut faire pencher la balance. »

Avantages numériques efficaces

Les Capitals ont amorcé la rencontre avec aplomb et ils ont rapidement testé Shesterkin, qui a réalisé quelques bons arrêts. Le Russe a toutefois été le premier gardien à céder, à 5 : 09.

Après avoir récupéré la rondelle en territoire ennemi, T. J. Oshie s’est dirigé vers l’enclave. Il a tenté sans succès de déjouer Ryan Lindgren, mais le défenseur des Rangers a laissé le disque sur la lame du bâton de McMichael, qui n’a eu qu’à le pousser dans une cage libre.

Ce but a semblé fouetter les New-Yorkais, qui ont soudainement augmenté le rythme. Ils ont nivelé le pointage moins de trois minutes plus tard, quand Erik Gustafsson a bien manœuvré à la ligne bleue avant de permettre à Trocheck de faire dévier sa passe.

Les Rangers ont pris les devants lors d’un avantage numérique, alors qu’il restait 5 : 32 à écouler au premier engagement. Après un bon travail de Lafrenière le long de la bande, Trocheck a refilé la rondelle à Zibanejad, qui a vu son tir toucher le défenseur Alexander Alexeyev avant de déjouer Charlie Lindgren.

Les unités spéciales ont dicté l’histoire de la deuxième période, alors que les trois buts ont été marqués pendant une pénalité.

D’abord, Strome n’a eu qu’à rediriger une passe de Wilson pour ramener les deux équipes à la case départ, lors d’une supériorité numérique. La réplique est venue de la même façon, lorsque Roslovic a dégainé rapidement pour tromper la vigilance de Lindgren dans la lucarne.

Les visiteurs ont eu l’occasion de créer l’égalité à nouveau lorsque Gustafsson a été chassé pour avoir envoyé la rondelle dans les gradins, mais ce sont les Rangers qui en ont profité. Alex Ovechkin a perdu la rondelle en zone neutre et Zibanejad a lancé la contre-attaque avec Chris Kreider. C’est finalement Miller qui a mis la touche finale.

Lorsqu’ils ont obtenu un autre avantage numérique, au dernier tiers, les Capitals ont cette fois fait scintiller la lumière rouge. Posté à la ligne bleue, Hendrix Lapierre a décoché un tir des poignets que Wilson a habilement fait dévier derrière Shesterkin.

Les Capitals ont retiré leur gardien et ils ont appliqué beaucoup de pression dans les derniers instants du match, mais la défensive des Rangers a tenu le coup.