Les Rangers de New York ont conclu la saison avec 23 points de plus que les Capitals de Washington, et puis dimanche, on a un peu compris pourquoi.

Ce n’est qu’une seule victoire, bien sûr, et si on calcule bien, les Rangers auront besoin de trois autres victoires pour remporter cette série de premier tour qui ne fait que commencer.

N’empêche, cette marque finale de 4-1 en leur faveur ne laisse planer aucun doute quant à leur supériorité tellement ils semblaient seuls sur cette glace, et si les Capitals veulent espérer quelque chose d’autre, ne serait-ce qu’une seule victoire, ils devront faire pas mal mieux que ça.

Au chapitre de l’engagement, entre autres. Pour espérer la surprise, les Capitals ne pourront pas se faire brasser de la sorte pendant toute la série. Le quatrième trio des Rangers, Matt Rempe en tête, a donné le ton, étant responsable de deux des trois buts des Rangers lors de la deuxième période.

Rempe, lui, s’est même permis un but, en plus de sortir Beck Malenstyn du jeu lors du troisième but de son club, celui de Jimmy Vesey. On n’aurait jamais cru que le géant des Rangers allait pouvoir jouer un rôle important en séries, mais c’est en plein ce qui est arrivé dimanche. Pour les Capitals, c’est tout de même un peu insultant.

Cette domination des Rangers a été de plus en plus évidente, surtout lors de la troisième période, alors que les Capitals ont obtenu seulement 6 tirs au filet défendu par Igor Shesterkin, pour conclure le match avec un total de 21 tirs.

Ovechkin

Évidemment que ça n’a pas été suffisant, et soudainement, tous les yeux vont se tourner vers Alexander Ovechkin, qui n’a pas lancé une seule fois lors de ce match. Ovechkin a été le meilleur buteur de cette bande cette saison, et sans lui, les Capitals ne vont pas veiller tard.

PHOTO SETH WENIG, ASSOCIATED PRESS Alexander Ovechkin

Pour avoir une chance, les Capitals devront donc être fatigants, teigneux, et jouer la carte de la provocation, pas mal plus que ça en tout cas. Tom Wilson a bien essayé de brasser un peu de bouette vers la fin, sans trop de succès. Devant le filet, aussi, l’avantage est clairement du côté des Rangers, et le bon Charlie Lindgren, fort sympathique au demeurant, ne pourra pas sauver les Capitals à lui seul.

Mais on savait déjà tout ça, et on savait aussi que les Rangers ont conclu la saison au tout premier rang du classement général de la Ligue nationale de hockey. Pour venir à bout d’une équipe comme ça, ça prend des circonstances souvent exceptionnelles, comme un gardien qui vole des matchs à lui seul, comme un héros obscur qui sort de nulle part, comme des joueurs dont le désir de vaincre peut permettre de mener à une surprise. Mais dimanche, les Capitals n’ont pas été en mesure de cocher une seule de ces cases.

Le prochain match aura lieu mardi soir. Les Capitals devront être pas mal meilleurs que ça, parce que sinon, ce sera assez bref, merci.