Sean Monahan, on le rappelle, a rapporté deux choix de premier tour au Canadien.

Apprendre des gaffes des Flames et des Leafs…

Jeff Gorton et Kent Hughes apprécieront sans doute la stratégie des Flames de Calgary en prévision des prochaines saisons.

Calgary n’entend pas procéder à une reconstruction agressive, mais plutôt intégrer progressivement des jeunes au noyau de vétérans pour rester compétitif à court, moyen et long terme, a déclaré le directeur général Craig Conroy lors de son bilan annuel, il y a quelques jours.

Le Canadien, rappelle-t-on, détient un choix de premier tour des Flames en 2025, obtenu avec Sean Monahan et son contrat afin de permettre à Calgary d’alléger sa masse salariale et d’embaucher Nazem Kadri.

Or, pour obtenir une position favorable en prévision du repêchage, les Flames doivent rater les séries… sans être trop mauvais.

On l’a expliqué souvent ici, mais rafraîchissons-nous la mémoire : si le choix des Flames se situe parmi les dix premiers l’an prochain, ceux-ci auront le loisir de céder le choix des Panthers obtenu dans la transaction de Matthew Tkachuk pour Jonathan Huberdeau et MacKenzie Weegar.

Transposons la situation à cette année. Les Flames ont terminé au 24e rang du classement général. Ils détiennent donc le neuvième choix au total. Ils auraient conservé leur choix, et donc cédé celui des Panthers, cinquièmes au classement global de la LNH.

Dans le pire des cas, si la Floride remporte la Coupe Stanley, Montréal repêcherait 32e, et au mieux au 29e rang si les Panthers atteignent le carré d’as. Dans le meilleur scénario possible, advenant une défaite aux mains du Lightning au premier tour, et l’ascension de quatre équipes non favorites en demi-finale, le CH repêcherait 25e.

Il aurait manqué deux victoires aux Flames cet hiver pour permettre au Canadien de maximiser la situation, selon le scénario fictif proposé. Calgary aurait devancé les Devils du New Jersey au 23e rang du classement et détenu le onzième choix. Les Flames n’auraient pas eu le privilège de conserver leur choix.

Repêcher onzième pour permettre à un club de se débarrasser d’un joueur relève du vol de grand chemin. Kent Hughes a en outre reçu un choix de premier tour en 2024 des Jets de Winnipeg pour Monahan après que celui-ci eut signé une prolongation de contrat d’un an à Montréal l’été dernier. Deux choix de premier tour pour une vente de débarras, qui dit mieux ?

La gaffe des Maple Leafs

En juin 2019, les Maple Leafs s’étaient trouvés dans une situation semblable à celle des Flames. Ils ont cédé un choix de premier tour en 2020, Patrick Marleau et la dernière saison de son contrat de 6,2 millions afin d’alléger leur masse salariale. Ils avaient consenti un an plus tôt ce monstrueux contrat à John Tavares, 77 millions pour sept ans, donc 11 millions en salaire annuel.

L’arrivée de Tavares avait eu un effet domino et contribué à gonfler les exigences salariales de leurs deux jeunes vedettes Auston Matthews et Mitch Marner. C’est d’ailleurs l’été où Matthews avait vu son salaire passer de 3,7 millions à 11,6 millions et celui de Marner de 1,7 million à 10,8 millions.

* Toutes les données salariales proviennent de l’excellent site capfriendly.com.

Toronto, alors dirigé par Lou Lamoriello, avait été un peu trop gourmand et n’avait probablement pas gardé en tête une vision à long terme en offrant 18,7 millions pour trois ans à Marleau, à l’aube de ses 37 ans. Marleau était nettement en déclin, avec des saisons de 48 et 47 points à San Jose, mais néanmoins 25 et 27 buts.

Les Hurricanes n’ont pas gardé Marleau dans leur formation. Ils ont racheté son contrat sur le champ. Ils lui ont versé un boni de 3 millions et 833 000 $ en salaire de base, réparti sur deux ans. Son salaire de 6,2 millions a occupé leur masse salariale en 2019-2010, mais la Caroline pouvait se le permettre.

En cette saison 2019-2020 écourtée par la pandémie, les Maple Leafs ont terminé au troisième rang de la section Atlantique, mais néanmoins perdu en tour de qualifications aux mains des Blue Jackets de Columbus, dans un format éliminatoire exceptionnel, présenté dans la bulle torontoise. Les Hurricanes, tout en offrant un meilleur rendement en saison régulière que les Maple Leafs, ont hérité de leur 13e choix au total.

Avec ce choix, les Hurricanes ont repêché Seth Jarvis. À 22 ans et à sa troisième saison complète dans la LNH, Jarvis vient de connaître une saison de 67 points, dont 33 buts, au sein du premier trio de son équipe.

Toronto a pu récupérer un choix de premier tour, 15e au total, en échangeant Kasperi Kapanen aux Penguins, dans un échange regrettable de Jim Rutherford. Les Leafs ont repêché l’attaquant Rodion Amirov. Le jeune homme est mort tragiquement d’un cancer l’été dernier à seulement 21 ans.

Une majorité de partisans du Canadien voudront voir le duo Hughes et Gorton accélérer le processus de reconstruction. Hughes a sagement déclaré lors de son bilan de fin de saison qu’il n’avait pas l’intention de bloquer un poste à un espoir avec l’embauche d’un vétéran pour trois ou quatre ans.

Le DG du Canadien a cité le cas du défenseur droitier David Reinbacher, qu’il n’a pas l’intention de laisser poireauter dans les mineures en surpayant un défenseur d’expérience.

Hughes ne l’a pas mentionné mercredi dernier, mais il veut aussi se garder des provisions quand, dans les prochaines années, les jeunes surdoués de cette équipe, les Slafkovsky, Guhle et autres, seront à l’heure de recevoir une importante augmentation de salaire.

Le CH ne veut surtout pas se retrouver, quelques saisons plus tard, dans la situation des Leafs avec Marleau. Pensons-y quand viendra le temps de rêver à un joueur autonome sans compensation ou à l’arrivée par transaction d’un joueur plus mature.

Alexandar Georgiev coule l’Avalanche

PHOTO FRED GREENSLADE, LA PRESSE CANADIENNE Alexandar Georgiev

Après un hiver correct dans l’ensemble, le gardien Alexandar Georgiev a connu une fin de saison atroce avec l’Avalanche. Il a accordé 32 buts à ses huit dernières rencontres et on l’a retiré deux fois du match, en première période ou au début du deuxième engagement.

Devant le peu d’expérience du jeune Justus Annunen, 24 ans, 18 matchs en carrière dans la LNH, on a fait confiance à Georgiev lors du premier match éliminatoire contre les Jets, dimanche. Un désastre. L’Avalanche a perdu 7-6. Georgiev a été faible sur plusieurs buts en raison de déplacements déficients. Sa confiance semble nettement affectée. Son vis-à-vis Connor Hellebuyck n’a pas connu son meilleur match non plus, mais celui-ci a prouvé par le passé qu’il pouvait rebondir.

On voit mal comment l’entraîneur Jared Bednar pourrait garder Georgiev devant le filet lors du deuxième match. En 14 matchs cette saison, Annunen montre une fiche de 8-4-1, une moyenne de 2,25 et un taux d’arrêt de .928. Il n’aura rien à perdre. Une décision facile à prendre pour le coach…