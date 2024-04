(Winnipeg) Le capitaine Adam Lowry et Kyle Connor ont chacun marqué deux fois pour propulser les Jets de Winnipeg vers une victoire de 7-6 contre l’Avalanche du Colorado, dimanche, alors que débutait leur série de premier tour dans l’Ouest.

Judy Owen La Presse Canadienne

« Adam a montré beaucoup de leadership pour nous, sur la glace et en dehors, a dit l’entraîneur des Jets, Rick Bowness. Il était un excellent choix comme capitaine. »

« Il affronte constamment les meilleurs joueurs de l’autre club, a ajouté le défenseur Brenden Dillon, des Jets.

« Quand il y a quelque chose qui n’est pas à point collectivement, il arrive à nous replacer dans la bonne voie. »

C’était la première fois que les deux équipes se rencontraient en séries éliminatoires de la LNH.

Une foule de 15 225 partisans vêtus de blanc, à guichets fermés, avait de quoi applaudir au Canada Life Centre.

Mark Scheifele a inscrit un but et deux passes, tandis que Josh Morrissey a inscrit un but et une mention d’aide.

Vladislav Namestnikov a également marqué pour les Jets.

Dillon, Gabriel Vilardi et Nino Niederreiter ont chacun ajouté deux passes.

Connor Hellebuyck a réalisé 39 arrêts pour les Jets, victorieux à leurs derniers matchs au total.

Le deuxième match aura lieu mardi soir à Winnipeg.

Du côté de l’Avalanche, Cale Makar a inscrit un but et a pris part à deux autres filets.

« Nos erreurs ont toutes été coûteuses, a mentionné Makar. Ça arrive. Nous allons raffiner certaines choses et tourner la page. »

Nathan MacKinnon et Artturi Lehkonen ont chacun obtenu un but et une passe.

Valeri Nichushkin, Miles Wood et Casey Mittelstadt ont également marqué, tandis que Mikko Rantanen a inscrit deux passes.

L’Avalanche a perdu ses trois matchs de saison régulière contre Winnipeg.

Alexander Georgiev a arrêté 16 tirs pour le Colorado, qui a remporté la Coupe Stanley en 2022.

Winnipeg a terminé seulement trois points devant le Colorado dans la section Centrale.

Le but de Wood marquait le 1000e but en séries dans l’histoire de l’Avalanche et des Nordiques de Québec.

Le but de Scheifele était son 20e but en carrière en séries, à son 38e match du genre.

Seuls trois joueurs actifs ont atteint cette barre en moins de matchs : Alexander Ovechkin en 26 matchs, Jake Guentzel en 32 et Connor McDavid en 36 rencontres.