Juraj Slafkovsky serait le pire premier choix au total des dix dernières années, selon The Athletic.

L’auteur du sondage n’a pas fait l’exercice pour diminuer ou glorifier quiconque, mais plutôt pour mesurer la qualité de la cuvée au sommet de la prochaine moisson comparativement aux précédentes.

Pour en arriver à de telles conclusions, Corey Pronman a interrogé six recruteurs et gestionnaires d’équipes de la LNH.

Connor McDavid, 2015 Connor Bedard, 2023 Auston Matthews, 2016 Jack Hughes, 2019 Macklin Celebrini, 2024 Rasmus Dahlin, 2018 Owen Power, 2021 Nico Hischier, 2017 Alexis Lafrenière, 2020 Juraj Slafkovsky, 2022

Ne déchirons pas notre chemise parce que la nouvelle jeune vedette du CH y fait piètre figure. La cuvée 2022 n’a jamais été considérée exceptionnelle au sommet de la pyramide. Slafkovsky ne faisait même pas l’unanimité, rappelons-nous un certain Shane Wright.

En ce sens, comparer Slafkovsky à de premiers choix au total d’autres années paraît un peu injuste. Surtout quand des joueurs comme Connor McDavid, Auston Matthews et Jack Hughes y figurent. Par souci d’équité, il faudrait plutôt évaluer l’ailier de puissance du Canadien avec les joueurs repêchés après lui.

À ce chapitre, Slafkovsky arrive en tête pour l’instant. Il a disputé plus de matchs (121) que le second à ce chapitre, Logan Cooley (82). Il est aussi premier au chapitre des points (60), devant Cooley (44) et le défenseur Pavel Mintyukov (28).

Cela dit, Slafkovsky mérite-t-il de figurer au dixième et dernier rang sur la liste de Pronman ? Les hommes de hockey sondés par celui-ci semblent avoir omis un exercice pourtant essentiel lors du repêchage : la projection.

Alexis Lafrenière vient de connaître sa meilleure saison en carrière avec 57 points. Il en a sept de plus que Slafkovsky. Mais Lafrenière a 22 ans et en est à sa quatrième saison dans la LNH. Slafkovsky vient d’avoir 20 ans.

Regardons plutôt la production des premiers choix au total depuis dix ans à leur deuxième saison dans la LNH.

Connor McDavid, centre

82 matchs : 30 buts, 100 points (1,22 point/match)

Connor Bedard, centre 1

Une seule saison

68 matchs : 22 buts, 61 points (0,90 point/match)

Auston Matthews, centre

62 matchs : 34 buts, 63 points (1,02 point/match)

Jack Hughes, centre

56 matchs : 11 buts, 31 points (0,55 point/match)

Macklin Celebrini, centre 2

À suivre…

Rasmus Dahlin, défenseur

59 matchs : 4 buts, 40 points, -7, 19 : 17

Owen Power, défenseur

76 matchs : 6 buts, 35 points, +10, 22 : 55

Nico Hischier, centre

69 matchs : 17 buts, 47 points (0,68 point/match)

Alexis Lafrenière, ailier

79 matchs : 19 buts, 31 points (0,39 point/match)

Juraj Slafkovsky, ailier

82 matchs : 20 buts, 50 points (0,61 point/match)

Dès sa deuxième saison, Slafkovsky a donc une moyenne de point par match largement supérieure à celle de Lafrenière à la même étape de leur carrière, supérieure à celle de Jack Hughes et presque à la hauteur de celle de Hischier.

Mais si l’on se fie à sa deuxième moitié de saison, où il a amassé 35 points en 40 matchs, sa moyenne de points par rencontre explose à 0,88 et s’approche de celle de Bedard, qui en était à une première année, mais qualifié de talent exceptionnel.

Cette moyenne de deuxième moitié de saison s’approche aussi de celle de Hischier à 25 ans, à sa septième année dans la LNH.

Hischier amène une dimension défensive importante aux Devils, mais Slafkovsky, à 6 pieds 4 pouces et 230 livres, apporte au CH une particularité rare en termes de robustesse, de puissance et de talent.

Il est nettement plus difficile de comparer Slafkovsky aux deux défenseurs des Sabres, Dahlin et Power, mais l’arrière de qualité vaudra toujours davantage que l’ailier.

En bref, il serait plus sage d’affirmer que Slafkovsky ne peut prétendre au statut de McDavid, Bedard, Matthews et Hughes, mais il pourra éventuellement entrer dans un débat avec les autres sans souffrir du syndrome de l’imposteur.

Et s’il avait fallu étendre la liste sur quinze années supplémentaires…

Nathan MacKinnon, centre, 2013

Nail Yakupov, ailier, 2012

Ryan Nugent-Hopkins, centre, 2011

Taylor Hall, ailier, 2010

John Tavares, centre, 2009

Steven Stamkos, centre, 2008

Patrick Kane, ailier, 2007

Erik Johnson, défenseur, 2006

Sidney Crosby, centre, 2005

Alex Ovechkin, ailier, 2004

Marc-André Fleury, gardien, 2003

Rick Nash, ailier, 2002

Ilya Kovalchuk, ailier, 2001

Rick DiPietro, gardien, 2000

Patrik Stefan, ailier, 1999

1 51 matchs 42 points

2 40 matchs 35 points (0,88)

La citation du jour

Il ne l’avait pas lors des deux premiers matchs, il en arrache. C’est difficile. Ce sont les séries, sur des patinoires étrangères, il a une vive opposition. Mais ce sont seulement deux matchs. On retourne à domicile et on pourra contrôler les trios contre lesquels il sera opposé. Il n’obtient pas de chances de marquer lorsqu’il en arrache. Il devrait en avoir quatre ou cinq par matchs. L’entraîneur en chef des Capitals, Spencer Carbery, sur son meilleur attaquant Alex Ovechkin.

Les Capitals ont perdu leurs deux premiers matchs de leur série les opposant aux Rangers, à New York. Ovechkin a été blanchi et a obtenu un seul tir au but.