Le Lightning de Tampa Bay n’a pas gagné deux Coupes Stanley de suite ni participé à quatre finales en huit ans par hasard. C’est une organisation qui sait repérer – et retenir – le talent.

Carter Verhaeghe est un rare joueur de talent qui a glissé entre les doigts de cette organisation, et il l’a rappelé de la façon la plus brutale à son ancienne organisation.

Verhaeghe a inscrit le but gagnant en prolongation pour permettre aux Panthers de défaire le Lightning 3-2, mardi, et ainsi prendre l’avance 2-0 dans le duel de premier tour entre les deux rivaux floridiens.

Après seulement 2 min 58 s en prolongation, Verhaeghe a accepté une passe d’Anton Lundell avant d’user de patience pour forcer Andrei Vasilevskiy à se coucher à plat ventre. Malgré l’angle restreint, Verhaeghe a enfilé ce qui est déjà le cinquième but victorieux de sa carrière en prolongation en séries, à son 47e match. Le voici donc à égalité au troisième rang dans l’histoire de la LNH à ce chapitre, avec seulement Joe Sakic et Maurice Richard devant lui. C’est quelque chose, dirait Mario Lemieux, quoique Richard et Sakic l’ont peut-être eux aussi déjà dit, qui sait ?

Verhaeghe, donc, a quitté le Lightning à titre de joueur autonome à l’automne 2020, à la recherche d’une vraie chance dans la LNH, lui qui était victime de la profondeur à Tampa. L’Ontarien vient d’atteindre les 70 points pour la deuxième saison de suite.

Et pour ceux qui n’ont d’yeux que pour le Canadien, les succès de Verhaeghe sont par ailleurs un rappel que les moyens d’accélérer la relance d’une équipe sont nombreux. Par la force des choses, on parle souvent des cadeaux auxquels a eu droit Jeff Gorton à New York quand Artemi Panarin, Jacob Trouba et Adam Fox ont tous voulu se joindre aux Rangers.

Les Panthers ont quant à eux grappillé des joueurs à gauche et à droite. Le climat et le faible taux d’imposition sont toujours cités, mais les Panthers n’ont pas non plus acheté une vedette après l’autre pour former leur noyau.

Verhaeghe s’était amené en Floride avec un simple contrat de deux ans à 1 million de dollars par saison. Gustav Forsling, colossal en désavantage numérique mardi, a été réclamé au ballottage. Sam Bennett – auteur d’un but et d’une aide avant de quitter le match sur blessure – a été acquis des Flames, qui jugeaient avoir fait le tour du jardin avec lui. Brandon Montour est un autre de ces projets abandonnés ailleurs, et les Panthers n’ont eu qu’un choix de troisième tour à céder aux Sabres.

Cette équipe est certes transportée par Aleksander Barkov et Matthew Tkachuk, mais son département de recrutement professionnel a multiplié les trouvailles qui l’ont aidée à se rendre en finale l’an passé. Et à placer le Lightning en situation périlleuse.

Gardiens sensationnels

Cela dit, si les 19 000 amateurs présents à l’aréna qui change de nom tous les six mois ont eu droit à une prolongation, c’est beaucoup, beaucoup grâce aux deux gardiens. La soirée de Vasilevskiy est la plus impressionnante sur papier, en raison de ses 34 arrêts. Mais ce que son rival des Panthers, Sergei Bobrovsky, n’a pas eu en quantité, il l’a eu en qualité.

Chacun des deux Russes a eu son moment de gloire. Celui de Vasilevskiy, en deuxième période, quand il a dû bloquer un tir dévié et deux retours des habiles Sam Reinhart et Aleksander Barkov. Trois tirs, trois arrêts, tout ça en l’espace de deux secondes.

Bobrovsky, lui, s’est offert un de ces arrêts que vous reverrez pendant des années dans les compilations. Si les arrêts de Vasilevskiy relevaient d’un positionnement adéquat, celui de Bobrovsky était une preuve de combattivité et d’athlétisme.

Dans des équipes peuplées de vedettes offensives, les deux portiers ont chacun rappelé leur importance. Bobrovsky était, en 2019, une de ces supervedettes que les Panthers semblent attirer plus facilement que d’autres clubs. Mais son colossal contrat de 7 ans et 70 millions de dollars a longtemps été vu comme un boulet. Or, en séries, depuis le printemps 2023, il montre une fiche de 14-6 et une efficacité de ,915.

De son côté, Vasilevskiy a surtout démontré sa valeur chez le Lightning par son absence en début de calendrier. Doit-on rappeler que Tampa montrait une très ordinaire fiche de 9-6-5 quand il est revenu au jeu ?

Mardi, Vasilevskiy en a assez fait pour permettre aux siens de revenir dans un match qu’ils ont commencé avec 20 minutes de retard.

Ça n’a toutefois pas été suffisant, et voici que le Lightning se retrouve en retard 0-2, et en danger de perdre une troisième série de suite, en remontant à la finale de 2022. Ça se poursuit jeudi soir, à Tampa.