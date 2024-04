PHOTO TOM BRENNER, ASSOCIATED PRESS

(Washington) Vincent Trocheck a inscrit un but en avantage numérique et une passe en infériorité alors que les Rangers de New York se sont approchés à un gain du deuxième tour, vendredi, battant les Capitals de Washington au compte de 3-1.

Stephen Whyno Associated Press

New York mène la série 3-0 à l’approche du match numéro 4, dimanche à 20 h.

Les Rangers ont marqué à cinq contre cinq, à cinq contre quatre et aussi en désavantage numérique, dans une belle démonstration des unités spéciales.

Les gagnants du trophée des Présidents ont dominé la saison régulière en partie grâce à leur brio quand un rival est au cachot.

Trocheck a été complice du but de Barclay Goodrow en désavantage numérique ; il a aussi marqué en avantage numérique.

Chris Kreider a fait dévier un tir pour un 42e but en carrière en séries, un sommet dans l’histoire du club.

Igor Shesterkin a réalisé 27 arrêts. Il a fait penser à son rendement de 2022 où il a mérité le trophée Vézina, frustrant Max Pacioretty à bout portant et résistant aussi à Alexander Ovechkin. Ce dernier reste sans point depuis le début de la série.

John Carlson a trompé Shesterkin sur un tir flottant, tôt en première période.

Les Rangers ont marqué en infériorité lors de matchs consécutifs en séries pour la première fois depuis avril 1990.

Charlie Lindgren a effectué 19 arrêts.

Les Capitals étaient encore privés de deux de leurs quatre meilleurs défenseurs, Nick Jensen et Rasmus Sandin.

Ils en ont perdu un autre au milieu de la première période lorsque Trevor van Riemsdyk a été frappé par Matt Rempe.

La recrue pourrait d’ailleurs faire face à une autre audience disciplinaire.

Rempe a été suspendu pour quatre matchs en mars, pour une mise en échec illégale à la tête.