L’an dernier, un seul gardien a atteint la marque des 50 matchs joués dans la Ligue américaine : Dustin Wolf, avec Calgary. Cette saison, ils sont deux à avoir une chance d’atteindre la cinquantaine, dont Jakub Dobeš, le portier du Rocket de Laval.

Dobeš compte 48 matchs derrière la cravate, et si on se fie aux propos sans équivoque de Jean-François Houle, les quatre derniers duels du calendrier du Rocket lui reviendront.

« C’est sûr qu’on regarde son volume [de travail], a rappelé l’entraîneur-chef du Rocket lundi. C’est peut-être pourquoi il n’a pas joué contre Belleville il y a deux semaines. Et on aurait peut-être dû le faire jouer, parce qu’on a perdu le match.

« Oui, il a joué beaucoup de matchs, mais là, il en reste quatre. On en a joué six en neuf soirs, mais là, ce sont six en trois semaines. Il devrait être correct. »

Selon les données disponibles sur Elite Prospects, Dobeš n’a jamais joué plus que 49 matchs en une saison. C’était en 2020-2021 à Omaha, en USHL, quand il avait disputé 47 matchs en saison et deux en séries.

Ce n’est évidemment pas le grand Tchèque qui va se plaindre de trop jouer.

Je me sens bien. Je dois faire plus de récupération qu’avant, m’assurer que mes jambes sont assez détendues. Mais mentalement et physiquement, je sens que je pourrais encore jouer 20 ou 30 matchs, idéalement. Jakub Dobeš

Si Dobeš a droit à une telle charge de travail, c’est notamment parce qu’il offre de la constance dans ses performances. Le 8 décembre, il avait commencé à étrenner de nouvelles jambières et, coïncidence ou non, sa saison avait alors pris un tournant.

Depuis ce changement, il a disputé 36 matchs ; dans 28 de ces matchs, il a montré un taux d’efficacité supérieur à ,900. Il a donc atteint le chiffre magique dans 78 % de ses duels. Il s’agit là d’une donnée intéressante, car dans la LNH, les meneurs se situent d’ordinaire dans les 70 %.

Un tel résultat, après deux premiers mois difficiles, fait en sorte que Houle est assez fier de son protégé.

« De finir comme ça après la manière dont il a commencé, ça montre qu’il est sur la pente ascendante, en pleine confiance, estime le coach. Ça reste un très jeune gardien pour l’organisation et qu’il soit solide dans les gros matchs comme ça, c’est une très bonne chose. C’est un joueur très important pour nous. »

Dobeš, 22 ans, a été repêché au 136e rang en 2020. Après deux bonnes années à Ohio State, en NCAA, il connaît des débuts professionnels intéressants cette saison.