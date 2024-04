(Laval) Le Rocket de Laval s’est maintenu au plus fort de la lutte pour une place dans les séries éliminatoires de la Ligue américaine de hockey grâce à une importante victoire de 7-4 contre le Thunderbirds de Springfield devant une autre salle comble de 10 293 spectateurs, samedi après-midi à la Place Bell.

Michel Lamarche La Presse Canadienne

Face à un rival qui disputait un troisième match en quatre jours et qui était arrivé à Laval autour de 2 h du matin en provenance de Belleville, le Rocket (32-28-8) a dû travailler d’arrache-pied pour mériter deux précieux points au classement.

Ces deux points, il les doit principalement à trois joueurs, soit Mitchell Stephens (3-2), Lias Andersson (0-3) et Arnaud Durandeau (2-1), qui ont amassé 11 points.

Durandeau a inscrit l’éventuel filet victorieux à 6 : 37 de la troisième période. Stephens a ajouté le but d’assurance environ quatre minutes plus tard avant de compléter son tour du chapeau dans un filet désert.

David Reinbacher (2e) et Philippe Maillet (20e) ont également trouvé le fond du filet pour le Rocket face au gardien Vadim Zherenko, qui a bloqué 30 rondelles.

Adam Gaudette a dirigé l’attaque des Thunderbirds avec deux buts et une aide. Mikhail Abramov (1-1) et Joseph Duszak (1-1) ont complété.

Dépêché devant le filet du Rocket dans un deuxième match en moins de 24 heures, le gardien Jakub Dobes a fait face à 35 tirs et a réalisé plusieurs arrêts de qualité.

Le Rocket a joué ce match en l’absence du défenseur Justin Barron, rappelé d’urgence par le Canadien de Montréal en matinée, et de son pilier offensif Brandon Gignac, qui s’est blessé au bas du corps vendredi soir, contre le Crunch de Syracuse.

Il ne reste plus qu’un match local au Rocket, et celui-ci viendra clore la saison régulière le 20 avril, contre les Senators de Belleville.

Entre-temps, les hommes de Jean-François Houle prendront la direction de Cleveland, tôt mardi, en vue de deux matchs contre les Monsters, jeudi et samedi prochain.

Départ canon du Rocket

Le 2 mars dernier à Springfield, Zherenko avait été la grande vedette d’une victoire de 7-3 des Thunderbird dans un match lors duquel le Rocket l’avait bombardé de 56 tirs.

Samedi après-midi, les joueurs du Rocket ont touché la cible en deux occasions en moins de huit minutes, et à l’aide de seulement six tirs.

Stephens a ouvert la marque après un peu plus de quatre minutes d’écoulées grâce à un tir de l’enclave, après du beau travail derrière le filet de la part de Durandeau et d’Andersson.

Environ trois minutes plus tard, Stephens et Andersson ont de nouveau fait sentir leur présence en zone adverse, et leur boulot a permis à Reinbacher d’inscrire son deuxième but de la saison à l’aide d’un tir de la ligne bleue.

Le Rocket semblait alors en plein contrôle du match. Toutefois, une mauvaise punition à Logan Mailloux, profondément en zone adverse et pendant que son équipe bénéficiait de l’avantage d’un homme, a contribué au but d’Abramov à 11 : 06.

À peine 10 secondes plus tard, les Thunderbirds sont venus très près d’égaler le score, lorsque Ryan Suzuki s’est présenté seul devant Dobes, qui a réalisé un superbe arrêt. Mais Dobes et ses coéquipiers ne perdaient rien pour attendre.

Deux autres punitions mineures au Rocket, une à Olivier Galipeau en fin de première période et l’autre à Gabriel Bourque après 19 secondes de jeu au deuxième vingt, ont mené au but égalisateur de Gaudette, d’un tir des poignets du haut de l’enclave, à 1 : 03.

La bonne nouvelle pour le Rocket, c’est que la première punition venait tout juste de prendre fin.

L’autre bonne nouvelle, c’est que le trio de Stephens, Andersson et Durandeau a repris là où il avait laissé tôt au premier vingt.

Les deux premiers ont travaillé avec acharnement derrière le filet et le troisième a fait vibrer les cordages à 6 : 10.

Ce but a eu un effet tonifiant pour le Rocket, qui a porté la marque à 4-2 66 secondes plus tard, grâce à un tir de réception de Maillet, venu du cercle droit de mise en jeu.

Toutefois, le vent allait tourner de nouveau au point où à peine cinq minutes après le filet de Maillet, les deux clubs étaient de nouveau à égalité.

Gaudette a d’abord marqué son deuxième but de l’après-midi, sur un tir de punition mal accueilli par les partisans du Rocket, à 11 : 40. Seulement 45 secondes plus tard, Duszak complétait une belle pièce à trois.

Pour la troisième fois du match, le Rocket s’est donné une avance de deux buts, en troisième période. Et cette fois-là, la formation lavalloise a su la protéger.