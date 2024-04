(Laval) Jack Finley a dénoué l’impasse à mi-chemin en troisième période et le Crunch de Syracuse a défait le Rocket de Laval 3-1, vendredi soir, à la Place Bell.

Simon Servant La Presse Canadienne

Lors d’une supériorité numérique, Finley n’a eu qu’à rediriger une passe de Gage Concalves pour inscrire son 11e but de la campagne et permettre au Crunch (38-22-6) de signer une deuxième victoire consécutive. La formation de Syracuse occupe le premier rang de la section Nord de la Ligue américaine.

N’eût été la brillante performance du gardien Jakub Dobes, le Rocket (31-28-8) n’aurait probablement plus été dans le coup dès le deuxième engagement.

Le club-école du Canadien de Montréal est demeuré à 70 points, mais a été rejoint au cinquième rang par les Senators de Belleville, qui ont blanchi les Thunderbirds de Springfield 3-0. Les Senators (32-27-6) ont deux matchs en main.

Justin Barron a été l’unique buteur de la troupe lavalloise, qui a subi un deuxième revers consécutif. Dobes a été étincelant et il a conclu la rencontre avec 31 arrêts, dont plusieurs spectaculaires.

Daniel Walcott et Shawn Element, dans un filet désert, ont aussi fait bouger les cordages pour le Crunch, qui a vaincu le Rocket pour une troisième fois de suite et une deuxième à la Place Bell. Brandon Halverson a bloqué 25 rondelles.

Les hommes de Jean-François Houle reprendront l’action devant leurs partisans dès samedi après-midi, lorsque les Thunderbirds seront de passage à la Place Bell.

Domination du Crunch

Conscientes de l’enjeu, les deux équipes ont pris leurs précautions en début de match et elles se sont livré une véritable partie d’échecs en zone neutre.

Le Rocket a lancé les hostilités lors d’un avantage numérique, alors qu’il restait un peu moins de sept minutes à écouler au premier vingt. Après avoir vu son tir initial être bloqué, Barron a récupéré la rondelle et il a décoché un lancer frappé qui a trompé la vigilance de Halverson alors que Mitchell Stephens lui voilait la vue.

Les choses se sont animées dès les premiers instants de la deuxième période, avec plusieurs belles occasions de marquer de part et d’autre.

Après moins de 30 secondes de jeu, Alex Barré-Boulet a provoqué un revirement et il a laissé la rondelle à Cole Koepke. L’attaquant s’est présenté en échappée et il a déjoué Dobes entre les jambières, mais le disque est passé à la gauche du poteau. Moins d’une minute plus tard, William Trudeau avait le gardien à sa merci, mais il a raté la cible et sur le retour, Lias Andersson s’est fait priver d’un but certain par l’attaquant Waltteri Merela.

Les Lavallois ont poursuivi sur leur lancée en tentant leur chance à plusieurs reprises dans le territoire ennemi, mais les 15 dernières minutes du deuxième engagement ont été l’affaire du Crunch, qui a décoché 12 tirs. La majorité du temps, il s’est buté à un Dobes en grande forme, mais le club-école du Lightning de Tampa Bay a tout de même trouvé une façon de créer l’égalité.

Tristan Allard a récupéré une rondelle libre dans le coin de la zone offensive et il a échappé à la couverture de Philippe Maillet avant de revenir vers l’enclave. Son tir du revers a touché Walcott et le disque s’est faufilé sous le bras de Dobes.

La même histoire s’est produite au dernier tiers et les visiteurs ont continué à appuyer sur l’accélérateur. Leur intensité constante a mené à une pénalité et ils en ont profité immédiatement. David Reinbacher était assis au banc depuis seulement 12 secondes lorsque Finley a redirigé la passe vive de Concalves derrière la ligne rouge.

Le Rocket a tenté d’utiliser l’énergie du désespoir pour niveler la marque. Lors d’une contre-attaque, Sean Farrell a décoché un bon tir que Halverson a repoussé. Il s’agissait d’un premier lancer pour l’équipe locale en troisième période et d’un premier en 25 minutes et 55 secondes.

La formation lavalloise a retiré son gardien en fin de match pour se donner une autre occasion de forcer une prolongation, mais Element a planté le dernier clou dans le cercueil.