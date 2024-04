Arber Xhekaj aurait sans doute voulu continuer, mais le Canadien a choisi l’option de la prudence.

Ainsi, la direction du club montréalais a annoncé mardi matin que la saison du jeune défenseur est terminée. C’est une blessure à l’épaule gauche, qu’il traînait depuis déjà quelque temps, qui le force à l’abandon.

Xhekaj sera opéré au Colorado par le docteur Peter J. Millett, et il devrait être de retour à temps pour le début de la prochaine saison.

« Tout est calculé par notre équipe médicale, a expliqué l’entraîneur Martin St-Louis mardi matin au Centre Bell. Les joueurs ne vont pas toujours jouer à 100 % de leur condition physique, et il faut calculer les risques. Tout ça est considéré, et on est arrivés à cette décision. »

Jordan Harris a pu brièvement parler avec Xhekaj au moment de la mauvaise nouvelle.

« Il est très déçu, c’est un compétiteur comme nous tous, a expliqué le défenseur. Ça tombe mal parce qu’il va devoir passer son été en réhabilitation, peut-être tout l’été, j’imagine. Ce bout-là est difficile, parce que tu veux pouvoir patiner pendant l’été afin d’être fin prêt en arrivant au camp. C’est une blessure qui peut défaire un horaire d’entraînement. »

Martin St-Louis a affirmé ne pas s’inquiéter outre mesure de l’état de santé de Xhekaj, mais il s’agit tout de même d’une deuxième opération aux épaules en un peu plus d’un an pour le joueur de 23 ans. L’an dernier, au terme d’une bagarre contre Vincent Desharnais, il avait été blessé à l’épaule droite, ce qui avait mené à une première opération.

Dvorak de retour

PHOTO FRANÇOIS ROY, ARCHIVES LA PRESSE Christian Dvorak

Après avoir raté les 42 derniers matchs en raison d’une opération et d’une déchirure à un grand pectoral, Christian Dvorak sera de retour mardi soir au Centre Bell, au moment du match face aux Flyers de Philadelphie.

Le Canadien avait d’abord annoncé en janvier que la saison de l’attaquant était terminée. Il avait été blessé dans le match du 28 décembre en Caroline. Il avait tenté de jouer lors du match suivant, mais avait dû abdiquer ensuite.

« Je voulais revenir au jeu plus tôt que prévu, c’était mon but, a-t-il avoué mardi matin au Centre Bell. Je suis prêt. Je croyais en cette chance de pouvoir revenir avant la fin de la saison. »

C’est Samuel Montembeault qui sera devant le filet montréalais mardi soir.