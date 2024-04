Une formation qui ne change plus (ou presque)

La fin d’une campagne dont on sait qu’elle ne dépassera pas la mi-avril pourrait être le lieu de différentes expérimentations. Chez le Canadien, il semble que l’heure soit plutôt à la consolidation.

En attaque, Tanner Pearson ratera jeudi soir un sixième match de suite, et ce n’est certainement pas en raison du brio de Jesse Ylönen.

Il n’est pas dit que l’ancien des Canucks ne jouera plus de la saison. Mais on peut certainement tenir pour acquis que le chandail numéro 70 sera disponible au prochain camp d’entraînement. Lorsqu’il était en santé, Pearson a été un vaillant soldat tout au long de la saison, mais la direction du club n’a plus grand-chose à apprendre à son sujet.

Il est un peu plus étonnant d’observer la même stabilité en défense. Johnathan Kovacevic, qui sera lui aussi laissé de côté jeudi, n’a disputé qu’un seul des cinq matchs de son club, et c’était parce que Kaiden Guhle purgeait une suspension. Il n’a en outre été en uniforme que cinq fois au cours des 13 plus récentes rencontres.

Dans le même intervalle, Jayden Struble a joué 10 fois, et Jordan Harris, 12. La rotation entre les trois, sans avancer qu’elle est terminée, a résolument ralenti.

Kovacevic, de fait, a été le défenseur le moins utilisé de son camp depuis le 10 décembre – 14 min 21 s, deux bonnes minutes de moins que Struble, qui le précède sur la liste. Cette date a marqué le retour au jeu de David Savard, qui avait soigné une blessure à la main.

PHOTO DOMINICK GRAVEL, ARCHIVES LA PRESSE Johnathan Kovacevic a été le défenseur le moins utilisé du Canadien depuis le 10 décembre.

On aurait pu croire que le renvoi de Justin Barron dans les ligues mineures aiderait la cause de Kovacevic, droitier lui aussi. Or, le retour en force d’Arber Xhekaj sur le flanc gauche a forcé le personnel d’entraîneurs à envoyer Harris à droite. À l’évidence, on préfère désormais l’employer sur son côté inversé que d’envoyer Kovacevic dans la mêlée avec régularité.

« Il y a des joueurs qui se sont séparés un peu » du reste du groupe, a confirmé Martin St-Louis, jeudi matin, à quelques heures du match du Canadien contre le Lightning de Tampa Bay. Dans ces circonstances, « c’est plus dur pour Kovy de rentrer ».

L’entraîneur-chef a parlé du numéro 26 comme d’un « coéquipier exemplaire, qui a une bonne attitude et tout ». Toutefois, à l’égard de la « game globale » et du « comportement des autres joueurs », « c’est plus difficile de le rentrer dans la formation que ce l’était ».

Sans réinventer la roue, le duo Struble-Harris a trouvé ses repères au cours des dernières semaines. On a largement parlé de la constance de la combinaison Xhekaj-Savard au cours des dernières semaines, mais le duo des anciens de l’Université Northeastern a lui aussi solidifié sa chimie et connu de bons moments.

« Pour tous les duos, le succès passe par la connexion entre les deux joueurs, a estimé Kaiden Guhle. Ils se connaissent depuis longtemps, ils se retrouvent bien, et ça les aide. Ils communiquent aussi beaucoup. »

Guhle, un gaucher, est lui aussi appelé depuis quelques mois à jouer à droite. À ses yeux, Harris fait « du bon travail. « Il utilise bien le centre de travail, et c’est ce qu’il faut faire quand on joue du côté opposé. Il semble en confiance. J’espère pour lui que ça se poursuive comme ça. »

On comprendra, à la lecture des 500 précédents mots, que la formation du Canadien contre le Lightning sera identique à celle qui a vaincu les Panthers de la Floride plus tôt cette semaine. La seule exception se trouvera devant le filet, qui sera défendu par Cayden Primeau.