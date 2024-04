Comment générer de l’énergie ? La question a tourmenté nombre de physiciens au fil des décennies. C’est maintenant Martin St-Louis qui s’y attaque, pas pour faire tourner des turbines, entendons-nous, mais plutôt pour permettre à son équipe de venir à bout des puissants Panthers de la Floride, mardi soir.

Ces Panthers ont en effet le profil d’une équipe qui pourrait jouer longtemps encore ce printemps. Les finalistes malheureux de 2023 comptent sur Matthew Tkachuk, Sam Bennett, Ryan Lomberg et même le détestable (selon un sondage des joueurs) Nick Cousins à l’avant, sur Niko Mikkola et Brandon Montour en défense, parmi les joueurs qui, chacun à leur façon, peuvent agir comme étincelles dans une poudrière.

Ces Panthers sont premiers dans la LNH avec 2131 mises en échec, deuxièmes pour les minutes de pénalité (1012) et, signe qu’ils sont habitués à voir la température monter, premiers pour les pénalités d’inconduite (21) et pour les pénalités provoquées (357).

« Je m’attends à un match d’émotions, un match robuste », a laissé tomber un St-Louis particulièrement en verve, après l’entraînement facultatif du Canadien mardi.

« On est capables de jouer physique, d’amener de la robustesse, a assuré l’entraîneur-chef du Tricolore. Il faut être prêt à tout et il ne faut pas juste être l’équipe qui répond ; il faut initier, de bonne heure. »

Les confrontations Canadien-Panthers des dernières années ont été pénibles pour le CH. Depuis la saison 2021 écourtée, Montréal montre une fiche de 1-9-1 face à la Floride. La victoire, au score de 10-2, a été enregistrée au dernier match de la saison 2021-2022, contre une version édulcorée des Panthers, qui avaient laissé de côté moult vétérans en vue des séries. La défaite au bris d’égalité est survenue lors de la dernière visite des Montréalais en Floride, le 29 février. C’était un de ces matchs qui a fait dire à St-Louis que son club « se rapproche » de ces formations d’élite.

Dire que son équipe doit « initier » l’action est une chose, mais poser les gestes pour y parvenir en est une autre. St-Louis a toutefois offert une explication plutôt limpide. La recette passe en effet par du jeu « profond », soit en fond de territoire adverse.

« C’est dur amener de l’émotion si tu fais tout le temps des revirements à la ligne bleue, a-t-il rappelé. C’est dur d’amener de la vitesse, de la pression si tu essaies des jeux à la ligne bleue quand il n’y a pas de jeu à faire. »

St-Louis tient évidemment à ce que ses joueurs profitent des surnombres qui se présenteront à eux. Sauf que ces surnombres sont plutôt rares, surtout contre la meilleure défense (2,48 buts accordés) de la LNH. Les Montréalais ne doivent donc pas forcer le jeu dans ces majorités de cas où les surnombres n’y sont pas. « C’est garder ça simple. Là, tu peux amener de l’émotion parce que tu es en forecheck (échec-avant). »

Les matamores

PHOTO DOMINICK GRAVEL, ARCHIVES LA PRESSE David Savard

Voilà pour le volet offensif de la chose. À l’autre bout, on devine l’importance qu’auront David Savard et Arber Xhekaj afin d’assurer à Samuel Montembeault d’avoir la paix et de voir venir les rondelles.

Tels le Big Bossman et Akeem dans la WWF des années 1980, Savard et Xhekaj sont les deux plus costauds du Canadien, à respectivement 238 et 240 lb. Et on sait que Xhekaj est particulièrement friand de ces matchs où les disputes se poursuivent après le sifflet.

« On a eu notre part de mêlées dernièrement, et ils aiment jouer de cette façon, a rappelé le jeune défenseur. Ce soir, on va s’assurer d’être robustes avec eux avant qu’ils le soient envers nous. »

Nonobstant cet aspect, St-Louis a offert de la stabilité à ce duo, demeuré intact depuis le 21 février. Des modifications ont été apportées aux autres tandems, mais ces deux-là ont survécu aux changements.

PHOTO DOMINICK GRAVEL, ARCHIVES LA PRESSE Arber Xhekaj

« Je ne pense pas qu’il y ait besoin de changer, estime Xhekaj. Ça va bien, mais place n’importe qui avec Dave et ça ira bien. Je suis choyé que ce soit moi en ce moment.

« Je lui pose toujours des questions, a poursuivi l’Hamiltonien. Est-ce que c’était correct, que devrais-je faire dans cette situation ? Il me laisse faire mes choses et si j’ai besoin d’aide, je vais le voir. Je préfère lui poser plus de questions que pas assez, car je veux apprendre comment jouer. »

« Savvy est très calme, a rappelé St-Louis. S’il fait une erreur, il n’a pas peur de le dire, il aide son partenaire, il ne montre personne du doigt. Je pense qu’il a amené beaucoup de confiance à Xhekaj, beaucoup de stabilité, je pense que ça aide Xhekaj à avoir de la constance. »

Les statistiques avancées parlent en ce sens. Selon les données de MoneyPuck, Xhekaj et Savard ont joué 244 minutes ensemble. De tous les duos qui ont passé au moins 100 minutes ensemble chez le CH, la paire Xhekaj-Savard est celle qui présente le meilleur ratio de buts attendus, à 57 %. Depuis qu’ils sont ensemble, ils montrent d’ailleurs chacun une fiche de +6, à égalité au 1er rang de l’équipe.

St-Louis leur offre toutefois une certaine protection en dépêchant Kaiden Guhle et Mike Matheson face aux meilleurs trios adverses. Ainsi, contre la Caroline, Xhekaj et Savard ont surtout affronté le trio de Jack Drury, et celui de Casey Mittlestadt contre l’Avalanche.

Cela dit, avec le marqueur de 52 buts Sam Reinhart au sein d’un trio, et Matthew Tkachuk au sein d’un autre, les Panthers sont un de ces clubs contre qui il est difficile d’isoler des éléments. Le défi s’annonce grand.

En bref

PHOTO DOMINICK GRAVEL, ARCHIVES LA PRESSE Kaiden Guhle

Kaiden Guhle reviendra au jeu après avoir purgé sa suspension d’un match. Johnathan Kovacevic lui cèdera sa place. Samuel Montembeault défendra le filet du CH, et le vétéran Tanner Pearson sera laissé de côté à l’avant.

Le match sera le 1500e du juge de ligne québécois Jonny Murray. « Je l’ai beaucoup côtoyé, car il restait en Floride quand je jouais Tampa, a raconté St-Louis. C’est un juge de ligne toujours honnête, capable de dire si j’ai fait erreur. J’aime bien quand les arbitres communiquent, quand ils ne savent pas qu’ils ne sont pas parfaits s’ils font une erreur. Il est sympathique. Habituellement, les bonnes personnes qui travaillent fort restent longtemps dans leur domaine. »