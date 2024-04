La saison universitaire de Lane Hutson s’est terminée, jeudi soir. Il est donc libre de s’entendre avec le Canadien et de terminer la saison dans la LNH.

Son équipe, les Terriers de Boston University, se sont inclinés par la marque de 2-1 en prolongation contre les Pioneers de Denver en demi-finale du Frozen Four.

Hutson, un choix de 2e tour du Tricolore en 2022, n’a pas connu son plus grand match, jusqu’en prolongation du moins. C’est notamment lui qui est à l’origine du revirement qui a mené au premier but égalisateur de Denver en fin de deuxième période. Le jeune homme a exécuté une passe à l’aveuglette derrière son but — ce qui n’est jamais une bonne idée. Miko Matikka, qui se trouvait là, n’a eu qu’à remettre devant le but à Tristan Lemyre, qui a marqué.

Est-ce que la fatigue qui commençait à se faire sentir chez Hutson ?

Le défenseur de 20 ans a tout de même démontré de beaux flashs, notamment en fin de troisième période, quand il a réalisé un tour sur lui-même pour se libérer de son couvreur en zone offensive. Ledit couvreur l’a cependant fait trébucher avec son patin sur la séquence, l’empêchant de poursuivre sur son aire d’allée.

En début de prolongation, on a vu Hutson déjouer superbement trois joueurs sur son passage pour atteindre le but adverse, sans succès toutefois.

Luke Tuch, un autre espoir du Canadien, de 2e tour en 2020 celui-là, a inscrit le premier but des Terriers en première période. Après avoir gagné sa bataille le long de la bande en désavantage numérique, Tuch a décampé avec la rondelle. Il a battu le gardien Matt Davis d’un tir dans le haut du filet.

Tuch, un attaquant format géant à 6 pi 2 po, termine sa quatrième et dernière saison universitaire. Si le CH souhaite conserver ses droits, il devra lui offrir un contrat avant le 15 août.

Montréal ou l’université ?

Partisans du Canadien, l’attente est terminée. Lane Hutson devra maintenant décider s’il signe un premier contrat avec le Canadien ou s’il reste en NCAA une saison de plus.

S’il s’entend avec le CH, il pourrait rejoindre l’équipe pour les derniers matchs du calendrier. La formation montréalaise n’a plus que trois matchs à jouer, soit un samedi, un lundi et un mardi. Les deux premiers ont lieu à l’étranger et le dernier, au Centre Bell.

Il y a quelques jours, Hutson affirmait à LNH.com qu’il ne voulait « pas regarder trop loin », mais qu’il n’y a « rien d’impossible » concernant la signature d’un contrat avec le CH. « Je ne dirais pas non à venir finir la saison avec les Canadiens. Nous verrons », avait-il ajouté.

Si c’est ce qui arrive, alors il écoulerait la première année de son contrat, peu importe le nombre de matchs auxquels il prend part. C’est ce qu’avaient fait, par exemple, Charlie Lindgren en 2016 et Ryan Poehling en 2019.

Hutson termine la saison avec 15 buts et 34 mentions d’aide pour 49 points en 38 matchs cette saison, ce qui le place au 12e rang des pointeurs du circuit américain.

Le directeur général du Canadien, Kent Hughes, a assisté au match de jeudi au Minnesota, selon ce qu’ont rapporté différents médias qui étaient sur place. Il faut dire que son fils, Jack Hughes, est un joueur de centre pour les Terriers.