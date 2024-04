Le Tournoi des Maîtres est le tournoi le plus convoité dans le monde du golf. Plusieurs prétendants aspirent encore au titre cette année. Qui succédera à Jon Rahm en enfilant le fameux veston vert ? Voici 10 candidats sérieux.

Hideki Matsuyama

PHOTO ERIC GAY, ASSOCIATED PRESS Hideki Matsuyama est le meilleur golfeur, sur le plan statistique, pour les coups efficaces autour du vert.

Le Japonais avait été impérial lors de son triomphe en 2021. Et personne n’est plus dangereux qu’un ancien champion. Matsuyama a retrouvé la touche cette année. Il a remporté en février l’Invitation Genesis en jouant notamment une ronde finale de 62, sa première victoire en deux ans sur le circuit PGA Tour. Matsuyama est le meilleur golfeur, sur le plan statistique, pour les coups efficaces autour du vert. Sur ce terrain, c’est un atout majeur.

Jon Rahm

PHOTO CHRIS TROTMAN/LIV GOLF, ASSOCIATED PRESS Jon Rahm réussira-t-il a défendre son titre ?

Aucun golfeur n’a défendu son titre depuis Tiger Woods en 2002. Rahm a quitté les feux de la rampe pour poursuivre sa carrière au sein de la série LIV Golf, mais le vainqueur de deux tournois majeurs continue de bien jouer. Rahm voudra également prouver qu’aller du côté sombre de la force n’a pas altéré la qualité de son jeu. En pleine possession de ses moyens, il reste assurément l’un des trois meilleurs golfeurs au monde.

Cameron Young

PHOTO REINHOLD MATAY, ARCHIVES USA TODAY SPORTS Cameron Young est le genre de joueur capable d’être à son sommet dans les gros tournois.

La recrue de l’année du PGA Tour en 2022 a obtenu quatre top 10 à ses huit derniers tournois majeurs, dont la septième place au Tournoi des Maîtres l’an passé. Young est le genre de joueur parfois largué dans les tournois de moindre importance, mais capable d’être à son sommet dans les gros tournois. Il a terminé deuxième au tournoi Valspar il y a deux semaines. Sa constance sur les coups de départ est encore son arme de prédilection, mais ça fait un bail qu’un gros cogneur comme lui n’a pas triomphé.

Will Zalatoris

PHOTO THOMAS SHEA, ARCHIVES USA TODAY SPORTS Will Zalatoris est un golfeur dont le style de jeu épouse à merveille les allées de l’Augusta National.

Une importante blessure au dos l’a forcé à rater presque 18 mois d’activité et à changer complètement son élan, mais Zalatoris est de retour sur la route du succès. Depuis le début de la saison, il a terminé en deuxième et en quatrième position des deux tournois les plus importants auxquels il a participé. L’Américain est un golfeur dont le style de jeu épouse à merveille les allées de l’Augusta National. Il a pris le deuxième et le sixième rang à ses deux seules apparitions au tournoi.

Rory McIlroy

PHOTO PHELAN M. EBENHACK, ARCHIVES ASSOCIATED PRESS Rory McIlroy compte sept top 10 à ses 10 dernières participations au tournoi.

On se pose la même question depuis 10 ans à l’approche du Tournoi des Maîtres : McIlroy va-t-il enfin parvenir à compléter le Grand Chelem ? Encore une fois cette année, il a des chances. Le golfeur de 34 ans n’a pas le début de saison escompté, mais il compte sept top 10 à ses 10 dernières participations au tournoi. Il est troisième au chapitre de la distance moyenne des coups de départ, mais son jeu sur les verts s’est amélioré et ça pourrait porter ses fruits.

Viktor Hovland

PHOTO PHELAN M. EBENHACK, ARCHIVES ASSOCIATED PRESS Viktor Hovland à ses 32 dernières coupures, la troisième séquence active en termes de longueur sur le circuit.

Même s’il se fait plus discret cette saison, n’oublions pas que le Norvégien a connu toute une ascension en 2023 avec trois titres et deux top 10 en tournoi majeur. Il connaît toujours des ennuis autour des verts, mais sa confiance dans les rondes du week-end d’évènements d’importance semble de plus en plus assumée. Il s’affirme davantage. Il a survécu à ses 32 dernières coupures, la troisième séquence active en termes de longueur sur le circuit.

Brooks Koepka

PHOTO REINHOLD MATAY, USA TODAY SPORTS Brooks Koepka est inébranlable dans les tournois du Grand Chelem, et c’est ce qui le rend si dangereux.

Il est quintuple champion majeur, mais il est toujours aussi détesté. « Mr. Major » a terminé deuxième l’an dernier et en 2019 à Augusta. Koepka est inébranlable dans les tournois du Grand Chelem, et c’est ce qui le rend si dangereux. Lors de la dernière édition, il avait offert une classe de maître avec ses fers. Ne reste plus qu’à s’ajuster quelque peu sur les verts. L’Américain n’a cependant pas une saison à tout casser sur le circuit LIV, avec un seul top 10 en quatre tournois.

Scottie Scheffler

PHOTO MICHAEL WYKE, ARCHIVES ASSOCIATED PRESS Scottie Scheffler est le meilleur joueur au monde et personne ne lui arrive à la cheville présentement.

Avec ou sans barbe, Scheffler sera l’homme à battre. Il est le meilleur joueur au monde et personne ne lui arrive à la cheville présentement. Huit tournois en 2024 et sept top 10, dont deux victoires. Auparavant, le vert était le seul endroit où Scheffler pouvait plier et casser. Depuis qu’il a changé son fer droit en début de saison, c’est presque devenu son pain et son beurre. Il arrive sur une meilleure lancée encore qu’avant son triomphe en 2022.

Wyndham Clark

PHOTO MICHAEL WYKE, ARCHIVES ASSOCIATED PRESS Wyndham Clark continue de prouver qu’il a sa place parmi les meilleurs.

On pensait que le succès de Clark à l’Omnium des États-Unis l’an dernier n’allait être qu’un feu de paille. Or, non. L’Américain continue de prouver qu’il a sa place parmi les meilleurs. Deuxième au classement de la Coupe FedEx, il a battu le record de parcours du club de Pebble Beach avec un 60 en début de saison. Il a évidemment remporté le tournoi, en plus de finir deuxième à l’Invitation Arnold Palmer et au Championnat des joueurs. Il s’agira d’une première participation au Tournoi des Maîtres.

Jason Day

PHOTO MARTA LAVANDIER, ARCHIVES ASSOCIATED PRESS L’expérience de champion majeur de Jason Day et ses 12 participations antérieures seront un avantage.

Il y a toujours un vieux de la vieille qui finit par remonter à la surface le samedi. Cette année, Day est un candidat intéressant. Le vétéran de 36 ans joue bien cette saison avec notamment trois top 10 en huit tournois. L’Australien renaît de ses cendres depuis deux ans. Day n’a plus la même notoriété qu’avant ni les mêmes commanditaires, mais son expérience de champion majeur et ses 12 participations antérieures seront un avantage.