(Troon) Habituellement, Robert MacIntyre aurait été parmi les premiers golfeurs à traverser l’Écosse afin d’entamer ses préparatifs pour le dernier tournoi majeur de la saison, l’Omnium britannique.

Doug Ferguson Associated Press

S’il avait respecté sa routine, alors il aurait dû écourter un peu les festivités.

Et celles-ci étaient très importantes.

MacIntyre a atteint un de ses principaux objectifs en gagnant l’Omnium d’Écosse, au club de golf Renaissance. Il ne s’est pas défilé lorsqu’on lui a demandé à quel point il rêvait de l’emporter. Puis, il a offert une fin de ronde miraculeuse dimanche au cours de laquelle il a réalisé un enchaînement aigle-normale-oiselet pour triompher par un seul coup.

Ensuite, il était temps de célébrer.

« Écoutez, je ne suis pas un grand buveur, mais quand vous vivez un moment comme celui-là, un rêve d’enfance et un objectif de carrière, et que vous pouvez compter sur la présence de votre famille et de tous ces proches qui vous ont soutenu pendant votre jeunesse, alors je crois qu’il était indispensable qu’on perde les pédales », a-t-il dit.

Il a souri, avant d’ajouter : « Je crois que c’est ce qu’on a fait ».

MacIntyre devait participer à une conférence de presse lundi après-midi. Il l’a immédiatement repoussée à mercredi, en se demandant dans quel état il serait. Il s’est donc présenté à l’Omnium britannique lundi soir, a disputé neuf trous mardi et prévoyait négocier neuf autres trous mercredi après-midi.

L’Écossais n’a pas l’air trop sérieux dans sa démarche pour gagner le tournoi majeur le plus important à ses yeux. Cependant, il semble que ce soit le secret derrière sa remarquable saison jusqu’ici.

Tout dépend du niveau d’effort, sans prendre en compte les attentes.

Je ne vais pas amorcer le tournoi en me disant que je dois l’emporter. Je vais simplement essayer de jouer du mieux possible, et enregistrer mon pointage à la fin. Que ce soit bon ou mauvais, ça n’affectera pas ce que je fais. C’est un peu ça, ma philosophie ; concentre-toi sur ton prochain coup, accepte le résultat et réfléchis au suivant. Robert MacIntyre

MacIntyre a gagné son premier titre sur le circuit de la PGA à l’Omnium canadien RBC – son père était alors son cadet –, puis il s’est battu sans relâche sur le neuf de retour à l’Omnium d’Écosse jusqu’à ce qu’il cale son coup roulé pour un oiselet victorieux.

Ses deux victoires cette saison lui ont permis de grimper au 16e rang mondial, et plusieurs observateurs s’attendent maintenant à ce qu’un Écossais puisse remporter l’Omnium britannique en Écosse – un exploit qui n’a été accompli qu’à deux reprises au cours des 100 dernières années d’existence du plus vieux tournoi majeur.

Le dernier à avoir réussi cet exploit fut Paul Lawrie à Carnoustie en 1999. La plupart des amateurs de golf se souviennent toutefois de ce tournoi pour la déconfiture de Jean Van de Velde, qui a laissé filer une avance de trois coups sur le dernier trou après avoir commis un triple boguey, avant de s’incliner en prolongation.

L’autre golfeur est Tommy Armour, qui avait triomphé à Carnoustie en 1931.

Pourrait-il être le prochain ?

« C’est possible, a évoqué MacIntyre. Demain, je partirai à égalité avec la normale. J’aurai les mêmes chances que tout le reste du peloton. Il suffit de se placer en bonne position à l’aube de la ronde finale, et espérer que les astres s’aligneront. Ça a été le cas pour moi la semaine dernière. Mon travail consiste à sauter sur le terrain, à me battre sans relâche, à faire du mieux possible, et de me placer dans la meilleure position pour me donner une chance [de l’emporter]. »

MacIntyre est donc prêt à tourner la page et à s’attaquer à un rare doublé – le dernier golfeur qui a remporté l’Omnium d’Écosse et l’Omnium britannique en Écosse au cours de la même saison est Phil Mickelson, en 2013.