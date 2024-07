(Troon) Jon Rahm avait l’impression d’être l’un des joueurs les plus populaires quand il est arrivé au club de golf Royal Croon, même si ce n’était pas en raison de ses récentes performances.

Doug Ferguson Associated Press

L’Espagne connaît d’excellents moments sportifs récemment. Carlos Alcaraz a remporté le tournoi majeur de tennis de Wimbledon quelques heures avant que le pays remporte le Championnat européen de soccer masculin, dimanche.

C’est ce titre à l’Euro qui a amené les Écossais à féliciter Rahm. Personne dans cette région du Royaume-Uni ne souhaitait la victoire de l’Angleterre.

« J’ai joué les 18 trous et je pense que je n’ai jamais reçu plus de félicitations pour quelque chose que je n’ai pas fait auparavant dans ma vie, a déclaré Rahm, mardi. Je ne sais pas ce qu’ils ont fait, mais chaque fois que quelqu’un joue contre l’équipe nationale anglaise, tous les autres pays d’Europe s’unissent contre eux.

« Je pense que parce que nous avons entendu “ça revient à la maison” à de nombreuses reprises ces dernières années. Personne ne voulait que ce soit le cas. »

Ajoutez le premier titre de Sergio Garcia au sein du circuit LIV, à Valderrama, et Rahm ne voudrait rien de plus que prolonger la série victorieuse espagnole.

Il en a surtout besoin pour lui-même.

La saison des tournois majeurs se termine avec l’Omnium britannique, et Rahm ne s’est pas fait remarquer lors des trois premiers. Il était champion en titre du Tournoi des Maîtres lorsqu’il a décidé d’opter pour l’argent saoudien du circuit LIV, et il n’a toujours pas gagné depuis. Sa dernière victoire remonte au Masters, il y a une quinzaine de mois.

Depuis, il s’est à peine qualifié pour le Tournoi des Maîtres. Il n’a pas été en mesure d’éviter le couperet au Championnat de la PGA, et il n’a pas pu jouer l’Omnium des États-Unis en raison d’une infection au pied.

« L’année dernière, à partir du Masters, je n’ai pas vraiment joué de mon mieux, a déclaré Rahm. Mais à Nashville et la semaine dernière [au sein du circuit LIV], je me sentais plus proche d’atteindre un niveau de golf plus élevé et je n’avais peut-être pas autant de réflexions sur mon processus. Peut-être que je joue un peu plus librement et que j’ai les trajectoires de balle que je veux voir plus souvent.

« Je me rapproche beaucoup de ce que ça aurait pu être au début de l’année dernière. »

L’infection au pied, juste avant l’Omnium des États-Unis, a été le point final à une année frustrante pour Rahm. Il espérait jouer à Pinehurst jusqu’à ce qu’un spécialiste traite cette infection.

« Quand j’ai vu l’infection, je me suis dit : “bon, je ne jouerai pas à l’Omnium des États-Unis”, a lancé Rahm. Une fois que j’ai accepté le fait que je ne pouvais pas jouer, je pense que c’était plutôt agréable. Je pense que, autant que n’importe qui d’autre, j’ai aimé regarder certains des meilleurs joueurs du monde lutter pour le titre. »