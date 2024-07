PHOTO PETER MORRISON, ASSOCIATED PRESS

(Troon) L’Omnium britannique a rehaussé sa cagnotte de 500 000 $ US cette année, pour un total de 17 millions, mais ça reste encore le tournoi majeur le moins attrayant financièrement, et le 28e au chapitre des bourses, parmi tous les tournois de golf professionnel masculin.

Doug Ferguson Associated Press

Pour l’instant, cependant, c’est suffisant selon Martin Slumbers, le président et directeur général sortant du Royal & Ancient (R & A).

À l’origine de ces constats dramatiques se trouve bien sûr le circuit LIV’, qui est financé par le Fonds public d’investissement (PIF) d’Arabie saoudite. Cette ligue, lancée en 2022, distribue 20 millions en bourses aux 48 golfeurs du peloton, dont 4 millions uniquement au champion. Le circuit de la PGA a riposté dans l’espoir de freiner l’exode des golfeurs étoiles, et cette année 11 tournois sont dotés d’une cagnotte totale de 20 millions ou plus.

L’Omnium des États-Unis est le plus attrayant parmi les quatre tournois du Grand Chelem avec des bourses totalisant 21,5 millions. Il est suivi du Tournoi des Maîtres (20 millions) et du Championnat de la PGA (17,5 millions).

En annonçant une légère hausse des bourses –– le vainqueur empochera 3,1 millions, en hausse de 100 000 $ par rapport à 2023 —, Slumbers croit que le R & A doit « trouver l’équilibre » entre la place que l’Omnium britannique occupe dans l’univers du golf et le mandat du R & A d’identifier et de recruter les meilleurs golfeurs de la planète à l’extérieur des États-Unis et du Mexique.

« Nous devons faire des choix si nous voulons continuer de tirer parti de la croissance significative de la participation, qui est essentielle pour l’avenir du golf, a déclaré Slumbers. Nous sommes toujours préoccupés par l’impact des hausses substantielles des bourses remises dans les tournois professionnels de golf masculin sur la perception du sport ainsi que sa rentabilité à long terme.

« Nous voulons agir dans l’intérêt supérieur du golf, et voulons nous assurer qu’il continue d’être florissant dans 50 ans », a-t-il ajouté.

Slumbers a dit il y a un an qu’il serait prêt à envisager de nouveaux partenaires d’affaires, dont le PIF, pour atteindre ses objectifs.

Il avait d’ailleurs rencontré Yasir Al-Rumayyan, le gouverneur du PIF, l’an dernier au Royal Liverpool dans le cadre de l’Omnium britannique. Ils ont aussi joué ensemble l’automne dernier au Championnat Dunhill Links, un tournoi du circuit européen qui réunit des joueurs professionnels et amateurs.

Slumbers prendra sa retraite en septembre, après 10 ans dans son rôle actuel. Le R & A a annoncé au début du mois que Mark Darbon, qui est âgé de 45 ans, lui succédera.