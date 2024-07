(Troon) L’Américain Billy Horschel a pris la tête de l’Omnium britannique, dernier Majeur de la saison de golf, à l’issue du troisième tour disputé samedi sur le parcours du Royal Troon.

Agence France-Presse

Avec une troisième carte de 69, soit deux coups en dessous de la normale, et un total de 209 (-4), Horschel devance d’un coup six joueurs : les Américains Sam Burns, Russell Henley et le champion olympique en titre Xander Schauffele, les Anglais Justin Rose et Daniel Brown, deuxièmes vendredi, et le Sud-Africain Thriston Lawrence.

L’Irlandais Shane Lowry, leader la veille, a rapporté une carte de 77, soit six coups au-dessus de la normale, et se retrouve 9e.

Le N.1 mondial américain Scottie Scheffler pointe en 8e position, avec un total de 211, soit 2 en dessous de la normale.

Consultez le classement