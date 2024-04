Jon Rahm tentera de devenir le premier golfeur depuis Tiger Woods en 2002 à enfiler deux années de suite le prestigieux veston vert offert au vainqueur du Tournoi des Maîtres. La dernière année a été chargée en émotions pour l’Espagnol. Le vent s’est levé et malgré toutes les tempêtes, il arrive sous le chaud soleil de la Géorgie avec l’intention de défendre son titre. Retour sur une année aux mille et une péripéties.

Le souper de mardi soir offert par le champion du Tournoi des Maîtres à ses prédécesseurs en sera un typiquement espagnol, à l’image du gagnant de 2023, Jon Rahm. Des tapas en entrée, des côtes de bœuf et de la morue comme plats principaux et une pâte feuilletée fourrée de crème chantilly et de costarde en dessert.

Les convives sauront sans doute se régaler. Et même les rivaux que sont devenus les joueurs du PGA Tour et de la série LIV Golf devront probablement trinquer à leur santé respective.

Rahm, en plus d’avoir survolé la dernière ronde de la 87e présentation du plus prestigieux tournoi de golf, demeure le dernier joueur d’importance à avoir délaissé le circuit le plus ancien pour le circuit le plus récent. Une transition fructueuse, qui grafigne encore les oreilles les plus sensibles à la moindre évocation de ce souvenir, mais qui est somme toute signe que les tensions se sont apaisées.

Rahm ne sera vraisemblablement pas l’ennemi dans la pièce lors de ce souper des champions. Il sera néanmoins l’homme dont l’honneur sera à défendre.

Domination et victoire

Le dimanche 9 avril 2023, Rahm s’était levé au petit matin pour compléter sa troisième ronde. Vous avez bien lu : dimanche et troisième ronde dans la même phrase. Souvenez-vous, la pluie, le froid et les rafales de vent avaient marqué la plus récente édition du tournoi. Augusta avait été victime de tempêtes spectaculairement intenses pendant les quatre jours les plus attendus de l’année par les golfeurs.

Rahm avait entamé sa journée avec quatre coups de retard sur Brooks Koepka, alors en pleine possession de ses moyens.

Grâce à une précision exceptionnelle, une maîtrise des éléments autour du vert et une efficacité redoutable avec son fer droit en main, l’ancien premier mondial a joué une ronde épatante de -3 (69) pour l’emporter. Quatre coups devant Phil Mickelson et Koepka. Une victoire extrêmement populaire auprès des amateurs.

PHOTO JAE C. HONG, ARCHIVES ASSOCIATED PRESS Jon Rahm célèbre après sa victoire au Tournoi des Maîtres en avril 2023.

Champion une autre fois

Le 1er octobre, Rahm faisait partie des célébrations de la Coupe Ryder lorsque l’Europe a battu les États-Unis à plate couture au club de golf Marco Simone de Rome, en Italie, par la marque de 16 ½ à 11 ½.

À son premier affrontement en duo avec Tyrrell Hatton, ils ont eu le dessus sur Scottie Scheffler et Sam Burns. Avec Nicolai Hojgaard, il a fait match nul contre Scheffler et Koepka. Il a de nouveau gagné en double avec Hatton, le samedi, contre Xander Schauffele et Patrick Cantlay. Puis, il a fait match nul contre Scheffler lors du premier duel du dimanche.

En résumé, Rahm n’a perdu aucun match et il était assurément le meilleur joueur au monde arrivé à l’automne. Jusqu’à ce que l’hiver se pointe le bout du nez et lui fasse changer ses plans.

Le transfert

Le 7 décembre, après des mois de tractations, Rahm a pris la décision de rejoindre le circuit LIV Golf. Il a officialisé son transfert par le biais d’une publication Instagram dans laquelle il serre la main de Greg Norman, chef de la direction du circuit saoudien. Le montant de son transfert n’a jamais été rendu public, mais on estime que le Fonds d’investissement public saoudien (PIF) a offert un chèque d’une valeur se situant entre 400 et 500 millions de dollars.

Ce changement a surpris et déplu à une majorité des amateurs de golf et du PGA Tour. Les réactions ont été nombreuses et défavorables sur la Toile.

Surtout que le golfeur de 29 ans a souvent exprimé sa passion pour la grande histoire du golf, son désir d’en faire partie et son admiration pour les héros ayant passé avant lui, comme Seve Ballesteros et Jose Maria Olazabal, pour ne nommer que ceux-là.

PHOTO SCOTT TAETSCH, ARCHIVES ASSOCIATED PRESS Jon Rahm et Greg Norman, commissaire du circuit LIV Golf

Avant d’officialiser sa venue sur le circuit LIV Golf, il avait été critique à l’égard de ce nouveau circuit ayant l’intention de révolutionner le sport. « Un tournoi avec des départs par trous [shotgun], avec trois rondes et sans coupure, pour moi, ce n’est pas un tournoi de golf. C’est aussi simple que ça. » Ou encore : « Je veux jouer contre les meilleurs au monde dans un format qui a fait ses preuves depuis des centaines d’années. »

Au moins, contrairement à certains de ses homologues, Rahm n’a jamais caché ses intentions. On peut lui reprocher bien des choses, mais pas d’avoir été hypocrite. Il l’a admis et il l’a répété : s’il a choisi de quitter le PGA Tour, c’est à cause de l’argent.

Le gagnant de 11 tournois, dont deux majeurs, fait plutôt bien depuis le début de la saison sur le circuit LIV Golf. Il pointe au deuxième rang du classement, juste derrière Joaquin Niemann, vainqueur de deux des quatre tournois. Rahm a terminé troisième, cinquième et deux fois huitième depuis le lancement des hostilités.

Il est au premier rang du circuit en matière d’oiselets réussis, deuxième pour le nombre de verts atteints en coups réglementaires, sixième pour le nombre de normales sauvées après avoir raté le vert en coups réglementaires et neuvième pour la distance moyenne de ses coups de départ.

De retour à Augusta

Rahm doit évidemment être pris au sérieux pour le 88e Tournoi des Maîtres. Sa décision de quitter le PGA Tour ne doit pas influencer l’idée qu’il est encore à ce jour l’un des golfeurs les plus difficiles à battre dans les moments de grande tension, comme il y en a chaque année sur le parcours du Augusta National.

Il est encore à ce jour en troisième position du classement mondial. Il sait comment gagner, il connaît le parcours et il refusera certainement de tomber dans l’oubli après son triomphe de l’an passé et sa décision de quitter les feux de la rampe.

L’Espagnol arrive au deuxième rang des golfeurs ayant le plus de chances de remporter le tournoi selon les preneurs aux livres, pris en sandwich entre Scottie Scheffler et Rory McIlroy. Il fait partie des trois joueurs du circuit LIV Golf figurant parmi les 10 favoris.