(Évian-Les-Bains) L’Australienne Stephanie Kyriacou a réussi sept oiselets pour signer une carte de 67 (moins-4), samedi, et se donner un coup d’avance en tête du classement du Championnat Évian.

Associated Press

Kyriacou est à moins-14 après la troisième ronde, juste devant la Japonaise Ayaka Furue (70) et l’Américaine Lauren Coughlin (65), qui partagent la deuxième position.

« J’essaie juste d’être patiente, a dit Kyriacou. Plus vous jouez sur ce parcours, plus vous en cernez les particularités. Je ne pense pas que j’ai été dans la course pour un tournoi majeur avant, donc c’est excitant. »

La Canadienne Brooke Henderson (71) est quant à elle 22e, à moins-5. Sa compatriote Savannah Grewal a été incapable d’éviter le couperet.

Furue a commis deux bogueys, mettant ainsi fin à une impressionnante séquence de 46 trous sans un seul.

Coughlin, qui a terminé troisième à égalité au Championnat Chevron pour son meilleur résultat dans un tournoi majeur, a connu une journée spectaculaire avec notamment deux aigles.

La championne en titre Céline Boutier a amorcé sa journée avec un triple boguey, peinant à s’en remettre. La Française a remis une carte de 69 et était à 11 coups de la meneuse après 54 trous.