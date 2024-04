L’Arabie saoudite présentera les Finales de la WTA lors des trois prochaines années, a annoncé le circuit professionnel de tennis féminin jeudi. De plus, les bourses distribuées lors de ce tournoi de fin d’année qui aura lieu en novembre seront bonifiées de 70 % par rapport à celles de 2023, pour s’établir à 15,25 millions US (20,59 millions canadiens).

Howard Fendrich Associated Press

Ce tournoi regroupant les huit meilleures joueuses de simple et les huit meilleures équipes de double au monde se déroulera à Riyad entre 2024 et 2026, et s’inscrit dans la récente initiative du pays du Moyen-Orient d’investir dans de nombreux sports, dont le tennis, malgré ses positions controversées concernant les droits des femmes et de la communauté LGBTQ+. Ces contradictions ont d’ailleurs été récemment soulevées par les légendaires joueuses de tennis Chris Evert et Martina Navratilova, notamment.

« Nous sommes conscients que l’investissement saoudien dans notre sport suscite des opinions bien tranchées, a d’abord déclaré Steve Simon, président et directeur général du circuit WTA, à l’Associated Press. Nous avons rencontré Chris et Martina et écouté leurs préoccupations, et nous avons également partagé leurs préoccupations avec notre conseil d’administration, sans préjugés. Nous avons également partagé leurs préoccupations concernant les droits des femmes et ceux de la communauté LGBTQ “avec l’Arabie saoudite. Notre priorité est de développer le tennis féminin, de manière à ce qu’il bénéficie à tout le monde qui gravite dans cet univers. »

Quant aux préoccupations des joueuses actuelles concernant l’Arabie saoudite, Simon a déclaré : « Nous n’allons pas procéder à une campagne de persuasion. Les joueuses doivent faire leurs propres choix, et nous croyons que quiconque se qualifiera pour ce tournoi sera prêt à y participer. »

Des sites en Europe, en Amérique du Nord et en Asie ont aussi été envisagés pour présenter les Finales de la WTA. Ce tournoi a beaucoup voyagé au cours des cinq dernières éditions après que l’entente pour qu’il soit présenté à Shenzhen, en Chine, jusqu’en 2030 ait déraillé en raison de la pandémie de coronavirus et des préoccupations associées à la sécurité de l’ancienne joueuse de double étoile Peng Shuai, qui avait accusé un haut dirigeant du gouvernement chinois de l’avoir violée.

Les villes qui ont accueilli le tournoi en 2022 (Fort Worth, au Texas) et en 2023 (Cancún, au Mexique) n’ont été annoncées qu’en septembre de la même année, et il a été vertement critiqué par les joueuses en novembre dernier.

Simon a précisé que Riyad avait été retenue par la WTA vers la fin de décembre 2023, mais que les détails de l’entente n’ont été réglés que dernièrement.

« Ce partenariat nous permettra de développer un marché et une région du monde dont l’influence sur l’industrie du sport professionnel croît rapidement », a-t-il souligné

Le Fonds public d’investissement d’Arabie saoudite (PIF) a établi le circuit de golf LIV et a investi dans le soccer, par exemple, en plus d’accroître sa visibilité dans l’univers du tennis. Le circuit de l’ATP a déplacé ses Finales NextGen, qui regroupent les meilleurs tennismen âgés de moins de 21 ans, à Djeddah en novembre ; le PIF est aussi le commanditaire principal du classement mondial de l’ATP ; le détenteur de 22 titres du Grand Chelem en carrière Rafael Nadal est récemment devenu l’ambassadeur de la fédération saoudienne de tennis ; l’Espagnol accompagnera le détenteur de 24 titres du Grand Chelem Novak Djokovic, ainsi que l’étoile montante du circuit Carlos Alcaraz, dans un tournoi amical à Riyad en octobre. Des discussions sont également en cours afin qu’on présente un tournoi de la série Masters 1000 en Arabie saoudite, un projet qui fait partie d’un plan beaucoup plus étoffé impliquant la WTA, l’ATP et le pays.