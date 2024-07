PHOTO PETER MORRISON, ASSOCIATED PRESS

Chaque tournoi majeur, c’est la même histoire. Et elle se répète à la veille de l’Omnium britannique.

À vrai dire, c’est toujours la même question. À quand la prochaine victoire de Rory McIlroy en tournoi majeur ?

En réalité, la question devrait être la suivante : est-ce que McIlroy gagnera un autre majeur ?

Les amateurs de golf connaissent le refrain. Le héros de toute une génération s’est fait une place dans l’histoire de son sport grâce à quatre victoires en tournoi majeur obtenues de manière presque consécutive au début de la vingtaine. Depuis, rien.

Depuis une décennie, le vétéran de 35 ans attire la sympathie des amateurs en étant l’inconsolable second. Le talentueux cogneur possède toutes les qualités pour gagner à nouveau. Mais chaque fois qu’il en a eu l’occasion, il s’est écrasé. Ou bien il s’est réveillé trop tard.

A-t-on besoin de revenir sur ses deux coups roulés ratés lors du dernier Omnium des États-Unis ? Ces deux frasques peuvent résumer à elles seules pourquoi le deuxième golfeur au classement mondial semble condamné à demeurer… deuxième.

Si on décernait des médailles comme dans la plupart des disciplines, McIlroy aurait reçu quatre médailles d’argent depuis son dernier sacre en Grand Chelem, en 2014. Dont une à chacune des trois dernières saisons. Sans parler, également, de ses 21 top 10.

La différence entre lui et Scottie Scheffler réside dans bien peu de choses. Scheffler est le seul golfeur le devançant au classement mondial. Il compte aussi six victoires à ses 10 derniers tournois.

PHOTO JON SUPER, ASSOCIATED PRESS Scottie Scheffler

La nuance entre les deux athlètes se retrouve dans la manière de Scheffler de se mettre en position de gagner et de ne jamais flancher.

Reste que la comparaison entre golfeurs est rarement bénéfique ou révélatrice. Ils ont tellement un style différent, des approches opposées et des parcours aux antipodes.

C’est pourquoi s’il souhaite gagner le 152e Omnium britannique disputé en Écosse à compter de jeudi, au parcours Royal Troon, McIlroy devra jouer comme il le faisait jadis, c’est-à-dire en ayant l’intime conviction d’être le seul à pouvoir gagner.

Un remède simple à prescrire, mais difficile à faire avaler à un athlète ayant déjà la certitude de faire le nécessaire tournoi après tournoi.

Tiger Woods, Bryson DeChambeau et d’autres golfeurs l’ont déjà mentionné : McIlroy gagnera un autre tournoi majeur. Dans l’absolu, c’est fort probable. Il est même le deuxième favori chez les preneurs aux livres en vue du dernier majeur de la saison. Mais dans les faits, McIlroy n’a pas gagné depuis 10 ans.

En 2014, Ellen DeGeneres croquait l’égoportrait le plus populaire de l’histoire aux Oscars, les célébrités se renversaient une chaudière d’eau glacée sur la tête pour l’Ice Bucket Challenge et l’iPhone 6 était présenté comme une révolution technologique.

Ça fait un bail. Comme le dernier sacre de McIlroy.

Le tournoi des surprises

Difficile d’expliquer si c’est à cause d’un manque de reconnaissance, de son éloignement géographique ou de sa place dans le calendrier, mais l’Omnium britannique, au cours des dernières années, a moins marqué les esprits que les trois autres arrêts du Grand Chelem.

PHOTO JON SUPER, ASSOCIATED PRESS Le Royal Troon est réputé pour ses fosses de sable abyssales.

Outre Cameron Smith et Collin Morikawa en 2022 et 2021, Brian Harman, Shane Lowry, Francesco Molinari, Jordan Spieth et Henrik Stenson ont tour à tour remporté le tournoi. Des victoires qui, malheureusement, n’entreront peut-être pas nécessairement dans les annales du golf.

Stenson, en 2016, avait d’ailleurs triomphé au Royal Troon, parcours sur lequel batailleront les meilleurs golfeurs au monde à compter de jeudi. S’il y a autant de parité, c’est sans doute parce que dans l’environnement complexe du Royaume-Uni, plus aucun repère ne tient. La météo, la forme des allées et les contours hostiles peuvent rapidement devenir un cauchemar pour les moins aguerris.

Il y aura de tout sur ce terrain. Une normale 5 de 623 verges au 6e trou, le plus long de l’histoire du tournoi, et possiblement, selon les vents, une normale 3 de 99 verges au 8e, le trou le plus court de l’histoire.

Difficile alors de prédire une victoire de puissants cogneurs comme McIlroy ou DeChambeau, ou de golfeurs précis comme Scheffler ou Xander Schauffele.

Ce tournoi récompensera un golfeur alliant à la fois puissance et précision. Calme et maîtrise. Endurance et polyvalence.

Ne serait-ce pas fantastique de voir un autre Suédois gagner au Royal Troon ? Après Stenson, Ludvig Åberg apparaît comme un sérieux prétendant à la Claret Jug. Le colosse de 24 ans pointe au quatrième rang du classement mondial en vertu de sept top 10 cette saison, dont sa deuxième place au Tournoi des Maîtres.

Il ne faut pas ignorer non plus le brio de Robert McIntyre. Le golfeur écossais est tout feu tout flamme par les temps qui courent. Il a remporté l’Omnium canadien en juin et, la semaine dernière, il a remporté l’Omnium écossais, chez lui, grâce à deux oiselets et un aigle lors des cinq derniers trous.

Un sacre en tournoi majeur sur sa terre natale ferait évidemment son effet. Et c’est pourquoi les évènements du Grand Chelem sont des immanquables.

Pour regarder : de jeudi à dimanche, à RDS