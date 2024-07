(Troon, Écosse) Rory McIlroy a eu pas mal de temps pour accepter qu’une 10e année de suite s’écoulera sans qu’il gagne un tournoi majeur. Il devra maintenant attendre 265 jours avant de commencer le suivant, quand il sera de retour à l’Augusta National au printemps.

Doug Ferguson Associated Press

Il a compris dès le quatrième trou de la deuxième ronde de l’Omnium britannique que ses chances de revenir dans la course étaient nulles. Il avait besoin d’un bon début de ronde. Il a plutôt inscrit un triple boguey à ce trou.

« Après seulement 22 trous dans le tournoi, je pensais déjà à mes vacances la semaine prochaine », a dit McIlroy, qui a joué des rondes de 78 et 75 et a raté le couperet par cinq coups.

Peu importe les vacances, McIlroy doit aussi trouver une façon de sauver sa saison, même si son effondrement à l’Omnium des États-Unis le mois dernier la rend difficile à oublier.

McIlroy menait par deux coups sur le neuf de retour et était en contrôle de son destin jusqu’à ce qu’il rate un roulé de 30 pouces au 16e trou. Il a ensuite échappé la tête en ratant un roulé de moins de quatre pieds pour une normale au dernier trou.

La situation a tellement affecté McIlroy qu’il a filé à l’anglaise à Pinehurst et s’est retiré du tournoi à l’horaire la semaine suivante. Il a passé quelques jours à Manhattan pour se changer les idées.

Après une autre occasion gaspillée à l’Omnium des États-Unis en 2023, McIlroy avait affirmé qu’il était prêt « à vivre 100 dimanches comme celui-ci si je peux mettre la main sur un autre titre majeur ».

Ce qu’il retient de sa semaine au Royal Troon ?

« Je préfère connaître un dimanche décevant plutôt que de rentrer chez moi le vendredi », a-t-il dit.

PHOTO PETER MORRISON, ASSOCIATED PRESS Rory McIlroy

Une chose sur laquelle il doit insister après l’Omnium des États-Unis est de se rappeler qu’il est un bon joueur qui a connu une excellente carrière après avoir fait le saut chez les pros en 2007 à l’âge de 18 ans. Il a quatre titres majeurs à son palmarès et un total de 26 titres de la PGA, en plus de trois championnats de la Coupe FedEx.

« Ce n’est pas comme si nous jouons seulement quatre tournois par année, a rappelé McIlroy. Nous en jouons autour de 25. Il m’en reste encore plusieurs à l’horaire. Mais oui, les majeurs sont derrière nous. »

McIlroy participera aux Jeux olympiques de Paris. Une médaille d’or ferait peut-être oublier les trophées argentés qu’il n’a pas gagnés cette année.

Il est aussi dans la course pour la Coupe FedEx et le grand prix du circuit européen. Il occupe le troisième rang du classement de la Coupe FedEx et mène le championnat européen.

J’ai des choses à gagner d’ici la fin de la saison. Rory McIlroy

Il n’a pas le choix de continuer à regarder devant, et cela inclut le Tournoi des Maîtres, dans 265 jours.

Consultez le classement en direct