PHOTO SCOTT HEPPELL, ASSOCIATED PRESS

(Troon, Écosse) L’Irlandais Shane Lowry se retrouve dans une position familière à l’Omnium britannique, même s’il a fait un détour pour y arriver lors d’une journée animée au Royal Troon.

Doug Ferguson Associated Press

Lowry a commis un double boguey au 11e trou, mais il s’est racheté avec deux oiselets à ses trois derniers trous pour un score de 69 (-2), vendredi.

Il se retrouve à -7 après deux rondes et possède une avance de deux coups en tête du classement général. Lowry était aussi meneur après 36 trous quand il a remporté l’Omnium britannique en 2019 à Portrush.

« Je sais que demain [samedi] sera une longue journée, mais je suis déjà passé par là, a dit Lowry. Je dois me présenter et jouer comme si j’étais seul, viser le meilleur score possible. Ça ne donne rien de s’inquiéter avec ce que les autres font. Vous devez vous occuper de votre propre jeu. »

Les Anglais Daniel Brown (72) et Justin Rose (68) suivent à -5.

Le Royal Troon a été le théâtre de quelques scènes d’horreur, vendredi.

Justin Thomas, qui avait joué une première ronde de 68, a inscrit un score de 45 sur le premier neuf et a eu besoin de jouer son meilleur golf pour remettre une carte de 78 et s’assurer d’au moins se qualifier pour les rondes du week-end.

L’Écossais Robert MacIntyre a connu un début de ronde encore plus misérable. Le favori local après avoir remporté l’Omnium écossais la semaine dernière jouait +8 après quatre trous ! Il s’est racheté durant le deuxième neuf pour aussi jouer ce week-end grâce à un score de 75.

Aguri Iwasaki a connu la pire journée d’entre tous. Il a inscrit des 9 sur deux trous consécutifs et a remis une carte de 91.

Le Canadien Corey Conners s’est installé à égalité au septième rang à -1 grâce à une ronde de 70. Son compatriote Mackenzie Hughes (74) fait partie du groupe à égalité au 13e rang à +1. Nick Taylor (75) et Adam Hadwin (77) n’ont pas réussi à se qualifier pour les rondes du week-end.

De son côté, Tiger Woods a conclu sa saison en étant exclu des rondes du week-end lors d’un troisième tournoi majeur d’affilée.

PHOTO MAJA SMIEJKOWSKA, REUTERS Tiger Woods

Il a inscrit un score de 77 (+6) lors de la deuxième ronde.

Woods avait établi un record au Tournoi des Maîtres en franchissant le couperet pour la 24e fois de suite. C’est le seul tournoi parmi les cinq auxquels il a participé cette année où il a travaillé durant la fin de semaine.

Woods s’était placé en mauvaise posture avec un 79 lors de la première ronde au Royal Troon, jeudi. Il n’a ensuite jamais vraiment eu espoir de se qualifier pour les rondes du week-end. Il a commis un double boguey à son deuxième trou, vendredi, avant même que le vent se lève. Il a réussi un seul oiselet durant sa ronde.

« Je n’ai pas très bien joué, a reconnu Woods. J’ai commis un double boguey en début de ronde alors que ça devait aller dans l’autre sens ! J’ai l’impression de m’être battu avec moi-même toute la journée. Je n’étais jamais vraiment assez près pour espérer réussir des oiselets. Le résultat a été que j’ai commis plusieurs bogueys. »

Woods a affirmé qu’il ne jouera plus avant décembre lors du Défi mondial Hero, dont il est l’hôte, puis au Championnat PNC, où il fera équipe avec son fils.

C’était la première fois depuis 2019 que Woods était suffisamment en bonne santé pour participer aux quatre tournois majeurs de la saison. C’est la deuxième fois au cours de sa carrière qu’il ne franchit pas le couperet lors d’au moins trois tournois majeurs durant une même saison.

