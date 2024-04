Qui voudra affronter le Lightning de Tampa Bay en séries éliminatoires ?

Après avoir souffert de la perte de son gardien Andrei Vasilevskiy en première moitié de saison, le Lightning a trouvé son rythme de croisière après les Fêtes, malgré la perte du défenseur Mikhail Sergachev.

La position du Lightning au classement, premier des deux clubs du quatrième as, devant les Penguins de Pittsburgh, est trompeuse. Tampa montre une fiche de 25-11-3 depuis le 9 janvier.

Si les séries devaient commencer aujourd’hui, le Lightning affronterait les Bruins de Boston au premier tour. Les Bruins ont une fiche de 22-10-8 depuis le 9 janvier. Un affrontement très équilibré malgré la différence de onze points au classement.

Tampa est évidemment tiré au sommet par Nikita Kucherov, au faîte de sa gloire à 30 ans, 141 points cette saison, au premier rang des compteurs de la LNH. Brayden Point a retrouvé son élan. Il a 23 points à ses 14 derniers matchs, pour 88 points, dont 45 buts. Steven Stamkos devrait atteindre les 80 points à nouveau.

En l’absence de Mikhail Sergachev, son dauphin, Victor Hedman a rebondi de façon spectaculaire offensivement. Il compte 76 points, après une saison plus modeste de 49 points l’an dernier. Son temps d’utilisation a augmenté d’une minute par rapport à 2022-2023.

L’attaque du Lightning est toujours aussi dévastatrice avec une moyenne de 3,52 buts par rencontre. Tampa est premier en supériorité numérique avec un taux de succès de 29,1 %.

Parce que le Lightning connaît du succès depuis 2017, avec deux Coupes Stanley, en 2020 et 2021, et une finale l’année suivante, plusieurs ont le réflexe de croire que leur créneau favorable de succès tire à sa fin.

Or, tous les membres du top 9 offensif du Lightning ont 30 ans ou moins, sauf Steven Stamkos, 34 ans. En défense, les membres du top 4 ont 30 ans ou moins, sauf Hedman, 33 ans. Le gardien Vasilevskiy, considéré le meilleur par les joueurs de la LNH dans un récent sondage, a 29 ans.

D’ailleurs, Tampa vient au 19e rang de la Ligue nationale pour la moyenne d’âge, à 29 ans pile, mais serait encore plus jeune si Sergachev ne figurait pas sur la liste des blessés, selon le site leftwinglock.com. Le Lightning est plus jeune que St. Louis, Colorado, Winnipeg, Seattle, Nashville, Caroline et Edmonton, entre autres.

* Pour les curieux, le Canadien figure au quatrième rang, avec une moyenne de 26,3 ans, derrière Buffalo, Arizona et Ottawa, devant Columbus, New Jersey et Chicago. Montréal est 27e pour la taille, à 6 pieds, mais quatrième pour le poids, à 204 livres.

Kucherov, Point, Cirelli, Hagel, Sergachev et Vasilevskiy sont tous sous contrat à long terme. Le capitaine Steven Stamkos aura droit à l’autonomie complète à compter de juillet, mais il a souvent répété vouloir terminer sa carrière à Tampa et le Lightning souhaite le garder à bon prix. Il reste Hedman, sous contrat pour encore un an.

Aucun joueur du Lightning ne touche plus de 9,5 millions. Avec la hausse du plafond et l’inflation des salaires, les vedettes de Tampa devraient procurer au directeur général Julien BriseBois un bon rapport qualité-prix dans les années à venir.

BriseBois n’a pas hésité ces dernières années à céder des choix de premier tour et, ou, de jeunes joueurs, pour acquérir de jeunes joueurs établis pour remplacer ses hockeyeurs vieillissants.

L’échange du rugueux ailier Tanner Jeannot, 26 ans, 6 pieds 2 pouces et 220 livres, n’a pas payé jusqu’ici. Il a coûté un choix de premier tour en 2025, de deuxième tour en 2024, de troisième, quatrième et cinquième tour en 2023, pour 17 points, dont 7 buts, en 72 matchs jusqu’ici.

Mais le Lightning a frappé dans le mille avec Brandon Hagel, 25 ans, 72 points en 79 matchs, après une saison de 64 points, dont 30 buts, l’année précédente. Hagel a coûté un 19e choix au total en 2023 (Olivier Moore) et un choix de premier tour en 2024. Ce choix est situé au 22e rang pour l’heure, mais pourrait reculer si Tampa atteint le carré d’as. Le Lightning a récupéré deux choix de quatrième tour dans la transaction.

Cole Caufield ne dérougit pas…

PHOTO SETH WENIG, ASSOCIATED PRESS Cole Caufield est pourchassé par Alexander Romanov lors du match d’hier contre les Islanders à New York.

Avec deux autres points, dont un but, Cole Caufield a augmenté sa production à 62 points, dont 25 buts. Il lui reste trois matchs pour battre sa marque personnelle de 26 buts, établie l’an dernier, en seulement 46 matchs néanmoins.

Il s’agit néanmoins d’une saison fort respectable pour un jeune homme de 23 ans dont c’est la troisième saison complète dans la LNH. Il s’agissait jeudi d’un cinquième but en six matchs pour Caufield. Celui-ci termine la saison en force, avec 35 points en 39 matchs, un rythme de 74 points sur une saison complète. Il restera aussi trois matchs à Nick Suzuki pour toucher les 80 points. Il lui en faudra quatre.