(Fresh Meadows, New York) Le Canadien s’en va chez les Islanders ce jeudi soir, et voici tout ce que vous avez à savoir sur le club receveur.

Il y a bel et bien un effet Patrick Roy

Au moment d’embaucher Patrick Roy, en date du 20 janvier, les Islanders n’étaient pas du portrait des séries, et ils avaient une moyenne de ,554. En ce moment même, ils sont du portrait des séries, et ils affichent une moyenne de ,558. L’ancien grand gardien a mis du temps à bien s’installer derrière ce banc et à retrouver ses repères, mais il a peut-être réussi à faire marcher cette équipe. En tout cas, les Islanders ont très bonne mine ces temps-ci, eux qui se retrouvent avec une fiche de 7-3-0 à leurs 10 derniers matchs, et qui viennent aussi de gagner leurs cinq derniers matchs pour se maintenir dans le portrait des séries. Reste à voir si l’effet Patrick sera suffisant ; avec quatre matchs à jouer, les Insulaires ont une avance de trois points sur les Penguins de Pittsburgh, qui tentent toujours de se faufiler.

Une guerre des mots à la new-yorkaise

PHOTO MATT SLOCUM, ARCHIVES ASSOCIATED PRESS Adam Pelech

Le dernier match des Islanders, mardi soir face aux Rangers de New York, a peut-être rallumé les flammes de la haine entre ces deux jadis grands rivaux. Après le match, Peter Laviolette, l’entraîneur des Rangers, a accusé le défenseur Adam Pelech d’avoir donné un coup vicieux à l’un de ses joueurs, l’attaquant Mika Zibanejad. Après avoir été mis au parfum de ces accusations, Patrick Roy a répondu en ces mots après ce match haut en émotions : « Parfois, la frustration fait dire des choses. » Pour des raisons de divertissement à l’état pur, on se souhaite maintenant une série de premier tour entre Rangers et Islanders, comme dans le temps.

Alexander Romanov est là et il va très bien

PHOTO MATT SLOCUM, ARCHIVES ASSOCIATED PRESS Alexander Romanov

Les partisans du Canadien souffrent parfois de nostalgie quand on évoque les noms de Phillip Danault, Mikhail Sergachev ou Otto Leskinen, mais pendant ce temps, un autre ex-CH se débrouille très bien depuis qu’il a quitté les terres paisibles de Brossard : Alexander Romanov. Le défenseur russe, sacrifié à l’été 2022 dans le cadre de la transaction de Kirby Dach, fait partie ces jours-ci du premier duo défensif des Islanders, en compagnie de Noah Dobson, et il se retrouve avec une récolte de 21 points en 77 rencontres, pour aller avec un différentiel de + 20. C’est bien loin des 70 points de son partenaire Dobson, mais à seulement 24 ans, Romanov est en train de s’établir à la ligne bleue des Islanders. Détail pas inintéressant : c’est lui qui a marqué le premier but des Islanders sous Patrick Roy, le 21 janvier.

Une petite baisse pour Pageau

PHOTO PETER K. AFRIYIE, ARCHIVES ASSOCIATED PRESS Jean-Gabriel Pageau

Après avoir connu sa meilleure saison à titre de membre des Islanders en 2022-2023, Jean-Gabriel Pageau connaît une saison un peu plus modeste cette fois-ci, lui qui se retrouve avec une production de 32 points en 78 rencontres, comparativement à ses 40 points obtenus en 70 matchs la saison dernière. L’attaquant franco-ontarien patine ces jours-ci à titre de centre sur le troisième trio des Islanders, mais Patrick Roy continue de lui faire confiance en l’envoyant sur la glace lors de la première vague d’attaque en avantage numérique. Pageau, 31 ans, est encore sous contrat avec les Islanders pour les deux prochaines saisons, à un salaire de 5 millions par année.

Le fun est de retour dans ce coin de New York

Les Islanders ont passé plusieurs récentes années à se chercher et à chercher leurs fans. Après la gloire des années 1980, le club a subi une très longue traversée du désert, autant au classement qu’aux guichets. Entre deux rumeurs de déménagement, le club est sorti de Long Island pour aller à Brooklyn et revenir dans le même aréna plus petit à Long Island. Mais ça va beaucoup mieux maintenant dans ce UBS Arena construit dans une banlieue anonyme nommée Elmont. C’est trop loin de Manhattan, mais assez proche du public de banlieue de la première heure et des belles années. Les Islanders y jouent depuis novembre 2021, et cette saison, ils y attirent en moyenne 18 142 fidèles, la 13e moyenne au chapitre des assistances dans la LNH.