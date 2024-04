(East Meadow, New York) À l’été 2022, le Canadien a choisi de laisser aller Alexander Romanov afin de pouvoir ensuite mettre la main sur un jeune attaquant, Kirby Dach.

Depuis Montréal, cette transaction a eu l’air d’une victoire pour le Canadien, bien que les exploits de Dach se font encore attendre pour des raisons de santé. Mais les Islanders, qui ont hérité de Romanov dans le cadre de ce troc, sont parfaitement satisfaits de cette récolte.

Tellement satisfaits, en fait, que Romanov est devenu un défenseur de premier duo défensif, lui qui patine ces jours-ci en compagnie de Noah Dobson.

« Un très bon joueur et un très bon gars, a commenté Romanov jeudi midi au terme de l’entraînement des Islanders en banlieue de New York. Je pense qu’on fait un bon duo ; il m’appuie en attaque et en retour, je peux l’appuyer en couverture défensive. Je dirais que c’est un bon mélange. »

À 24 ans, l’ancien choix de deuxième tour du Canadien au repêchage de 2018 a du mal à faire sa propre évaluation. Connaît-il les meilleurs jours de sa jeune carrière ? Les chiffres tendent à laisser croire que oui, mais lui n’est pas si sûr.

« C’est mon humble avis, mais je dirais que ça ne m’importe pas que d’essayer de savoir si je connais ma meilleure saison en ce moment, a-t-il répondu. La seule chose qui compte vraiment, c’est l’équipe et la place qu’on veut obtenir en séries. »

À cet effet, le match de jeudi soir contre le Canadien ne sera pas non plus pour lui une occasion de verser dans la nostalgie et de pleurer en pensant aux bons moments et aux deux saisons qu’il a pu passer à Montréal. « J’ai déjà pris part à plusieurs matchs contre le Canadien depuis… Je me concentre seulement sur la victoire et les séries, ça ne me dérange pas vraiment de savoir contre qui on joue », dira-t-il à ce sujet.

Romanov, comme à peu près tout le monde chez les Islanders, estime que l’arrivée de Patrick Roy au mois de janvier a changé le cours des jours par ici, le cours des soirs aussi. « Parce qu’il nous a apporté de l’énergie et de la discipline… son embauche a été importante pour nous. Il nous apporte son expérience. C’est une légende qui a gagné plusieurs Coupes Stanley. »

Alors par ici, pendant que la boutique du centre d’entraînement vend des maillots de Noah Dobson, le deuxième marqueur du club avec 70 points, son partenaire de 21 points passe un peu plus inaperçu.

Mais ça ne veut pas dire qu’Alexander Romanov n’a pas fini de s’améliorer.

« J’approche ça de cette manière : mon prochain match sera mon meilleur match, et ma prochaine présence sur la glace sera ma meilleure présence sur la glace, a-t-il ajouté. Je veux continuer à aller vers l’avant, tout comme le reste de l’équipe. »