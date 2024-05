Les Coyotes partis, est-ce que le hockey mineur pourra survivre dans le désert ? Jason Demers, comme beaucoup d’autres, se pose la question.

L’ex-défenseur de la LNH, qui a entre autres joué pendant quatre saisons avec les Coyotes en Arizona, fait maintenant partie d’un groupe qui travaille en faveur de la survie du hockey mineur en Arizona, la Matt Shott Arizona Hockey Legacy Foundation.

Avec Demers, d’autres anciens joueurs de la LNH comme Greg Adams et Michael Grabner, ainsi que la médaillée olympique Lyndsey Fry, font partie de cette nouvelle entreprise.

Drôle de coïncidence, la création de ce groupe a été annoncée à peine quelques jours avant que l’attaquant Matthew Knies, un natif de l’Arizona, ne donne la victoire aux Maple Leafs de Toronto en prolongation de la rencontre de mardi soir, lors du cinquième match de la série entre le club torontois et les Bruins de Boston.

« On peut se demander si des joueurs comme Knies ou Auston Matthews auraient pu atteindre la Ligue nationale de hockey si les Coyotes n’avaient jamais existé, explique Jason Demers au bout du combiné. On ne peut pas le savoir, mais sans les Coyotes, peut-être que ces gars-là auraient tout simplement choisi un autre sport que le hockey. Les Coyotes sont partis, mais on veut s’assurer que la communauté du hockey qui a été bâtie ici au fil des années ne disparaisse pas. »

Selon l’ancien joueur québécois, le départ des Coyotes en Utah est un coup dur pour le hockey mineur en Arizona, en raison des contributions financières du club qui vont maintenant s’envoler.

« Les Coyotes versaient environ 250 000 $ par année aux diverses associations de hockey mineur ici, ajoute-t-il. Maintenant, cet argent-là vient de disparaître, ce qui veut dire que ça va coûter plus cher aux parents qui veulent inscrire leurs enfants au hockey.

« Le départ des Coyotes va provoquer des secousses un peu partout dans le milieu du hockey en Arizona. Par exemple, on vient d’apprendre que ça va coûter 2000 $ de plus par joueuse ici au sein d’une association de hockey féminin pour jeunes filles. Je sais que Lyndsey Fry travaille très fort pour essayer de retenir tous les commanditaires, mais ce ne sera pas facile. »

Jason Demers, qui habite maintenant Paradise Valley en Arizona et qui est dorénavant un analyste pour le compte du NHL Network, se demande si le hockey mineur pourra survivre à long terme en Arizona.

À son avis, c’est le hockey en général qui se retrouve menacé dans cet État à la suite de cette nouvelle.

« Les Coyotes organisaient des camps de hockey pour les jeunes, et ils étaient très présents dans la communauté du hockey mineur en Arizona, dit-il. Ils sont partis, et le scénario le plus optimiste, ce serait peut-être un éventuel retour dans cinq ans ; mais si ça n’arrive pas ? Soudainement, il va y avoir des arénas vides, et tout va finir par coûter plus cher aux parents. Ce sont tous les jeunes qui jouent au hockey qui sont affectés par le départ des Coyotes. »