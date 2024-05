Rondelle libre Ne pas gagner trop tôt avec un club en reconstruction…

On ne donnait pas cher des Flames de Calgary à l’aube de la saison 2014-2015. On vivait les premières années d’une reconstruction après les départs des vedettes Jarome Iginla, du gardien Miikka Kiprusoff, Olli Jokinen, Jay Bouwmeester et compagnie.