(Elmont, New York) Cette soirée s’est terminée avec les joueurs adverses qui sont rentrés au vestiaire en criant de joie à haut volume, pendant qu’à l’autre bout du corridor, les visiteurs retraitaient vers leur vestiaire à eux en silence, la mine un peu basse.

Cette scène, ça doit bien faire des dizaines de fois qu’on la voit cette saison. Un autre match serré, un autre match d’un seul but, et une autre victoire qui va à la fiche des adversaires, cette fois les Islanders de New York, par la marque de 3-2 en prolongation.

Lisez notre couverture en direct

Consultez le sommaire de la rencontre

On comprend que tous les yeux sont déjà tournés vers le boulier, vers le repêchage et vers le 1er juillet, mais si le Canadien veut un jour ressembler aux meilleurs, il devra finir par apprendre à gagner ces matchs-là.

« C’est frustrant de ne pas pouvoir gagner en ce moment, a commencé par dire Mike Matheson dans un grand vestiaire désert en fin de soirée. On doit voir ça comme une voie qui nous mène à la prochaine saison. On sait qu’on est vraiment proches, et le travail qu’on a fait commence à donner des résultats. Pour nous, cette fin de saison, c’est un peu comme le début de notre prochain camp d’entraînement… »

Ce match du Canadien en banlieue new-yorkaise était le 41e cette saison à se conclure par un seul but. La fiche du Canadien dans de tels matchs est maintenant de 17-11-13, ce qui est moins impressionnant si l’on considère que les deux dernières colonnes représentent des défaites.

PHOTO SETH WENIG, ASSOCIATED PRESS Nick Suzuki tente de déjouer Semyon Varlamov.

« On voit que c’est souvent très serré, et pour nous, la prochaine étape, ce sera d’apprendre à gagner ces matchs-là, a expliqué Brendan Gallagher. La plupart des matchs perdus par un seul but, ce sont probablement des matchs qu’on aurait pu gagner. »

J’espère qu’on pourra trouver une façon de finir par obtenir les résultats qu’on veut. C’est comme ça qu’on peut apprendre à grandir en tant qu’équipe. Brendan Gallagher

Aussi, on ne gagne pas quand on ne lance pas, et le Canadien avait 10 tirs après 40 minutes de jeu ; il a fini le match avec 14 tirs. « Notre exécution n’était pas là, a noté l’entraîneur Martin St-Louis. Elle était là de temps en temps, mais pas avec autant de constance comme on en est capables. On n’avait pas notre balle rapide, mais l’autre équipe va parfois t’empêcher de l’avoir, ta balle rapide… »

À part ça, Gallagher a vu ce que pas mal tout le monde a vu de ce match (« ils ont été meilleurs que nous, ils ont été les premiers sur la rondelle, ils ont créé plus de choses, ils étaient tout le temps dans notre face », a-t-il résumé tout d’un coup), mais comme tous les autres dans ce vestiaire, il rêve de jours meilleurs, et peut-être aussi d’un monde meilleur, où son club pourra rêver d’un printemps.

Martin St-Louis rêve de tout ça, lui aussi.

PHOTO DENNIS SCHNEIDLER, USA TODAY SPORTS Cole Caufield et Adam Pelech se battent pour la rondelle.

« C’est ça, le hockey, a philosophé l’entraîneur montréalais en fin de soirée. Il y a de bonnes équipes dans la ligue. J’aime qu’on se soit mis dans ces scénarios-là souvent cette année, plus que l’an passé. »

En attendant, ce film-là s’est conclu de la même manière que les autres très souvent : avec une équipe qui célèbre et avec le Canadien qui ne peut pas célébrer.

Ce sera sans doute le plus grand défi du Canadien la saison prochaine : s’arranger pour que le film ne finisse pas toujours de la même façon.

En hausse : Cole Caufield PHOTO SETH WENIG, ASSOCIATED PRESS Alexander Romanov poursuit Cole Caufield. Un match d’un but et quatre tirs est un bon match pour lui.

En baisse : Michael Pezzetta PHOTO DENNIS SCHNEIDLER, USA TODAY SPORTS Michael Pezzetta se fait mettre en échec par Anders Lee. Un match de deux pénalités, ce n’est pas bon pour un gars dont le poste est loin d’être assuré la saison prochaine.

Le chiffre du match : 6 PHOTO DENNIS SCHNEIDLER, USA TODAY SPORTS Les Islanders festoient à la fin du match. C’est la sixième victoire consécutive des Islanders, et leur deuxième série de six victoires cette saison.