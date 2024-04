Mondial de hockey féminin La Finlande défait la Suisse et accède au carré d’as

(Utica, New York) Susanna Tapani a inscrit le but victorieux et a ajouté une mention d’aide à sa fiche pour la Finlande, qui a pris la mesure de la Suisse 3-1 et obtenu son billet pour les demi-finales du Championnat du monde de hockey féminin, jeudi.