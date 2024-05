La LNH dévoile les trois finalistes pour le trophée Bill-Masterton

(New York) Le défenseur Oliver Kylington, des Flames de Calgary, ainsi que les gardiens de but Frederik Andersen et Connor Ingram, respectivement des Hurricanes de la Caroline et des Coyotes de l’Arizona, sont les trois finalistes pour le Trophée commémoratif Bill-Masterton.