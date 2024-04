Belleville et Toronto l’emportent et s’éloignent du Rocket

Déjà très difficile à la suite de sa douloureuse défaite de jeudi soir, la situation du Rocket de Laval au classement de la section Nord de la Ligue américaine de hockey est devenue encore plus précaire vendredi.

La Presse Canadienne

Le scénario que les joueurs du Rocket espéraient voir se concrétiser, et qui impliquaient des défaites en temps réglementaire des Senators de Belleville et des Marlies de Toronto, ne s’est pas matérialisé alors que les deux formations ontariennes ont gagné leur match respectif vendredi soir.

À Rochester, les Senators ont marqué quatre buts en troisième période et ils ont défait les Americans 6-3.

Nikolas Matinpalo a rompu une égalité de 2-2 avec son deuxième but du match à 2 : 20 du troisième vingt et Josh Currie a marqué l’éventuel filet victorieux moins de deux minutes plus tard.

Le gardien Mads Sogaard s’est mis en évidence en bloquant 38 rondelles devant les filets des Senators (35-27-6 -76 points), qui ont mérité une cinquième victoire de suite.

Malgré leur défaite, les Americans (36-23-9 -81 points) se sont qualifiés aux séries éliminatoires à la suite de la défaite de 5-4 des Comets d’Utica, en prolongation, contre les Bruins de Providence.

Pendant ce temps à Syracuse, Alex Steeves a marqué l’unique filet de la séance de tirs de barrage et les Marlies ont pris la mesure du Crunch 2-1.

Steeves avait récolté une mention d’aide sur le but de Logan Shaw, marqué en deuxième période.

Alex Barré-Boulet, en troisième période, a réussi le but du Crunch.

Avec leur victoire, les Marlies (33-23-12) totalisent 78 points, ce qui représente le maximum que peut récolter le Rocket.

Pour participer aux séries éliminatoires, le Rocket (32-29-8 -72 points) doit gagner ses trois dernières parties, à commencer par celle de samedi soir à Cleveland, face aux Monsters, et les deux contre les Senators, vendredi et samedi prochain, chaque fois en temps réglementaire.

Le Rocket devra aussi espérer, au minimum, que les Marlies perdent les quatre matchs qu’il reste à leur saison, tous en temps réglementaire.

En revanche, le Rocket pourrait aussi être éliminé dès samedi soir.

Samedi, les Senators disputeront un deuxième match en autant de soirs à Rochester et les Marlies feront de même à Syracuse.