(Saint-Jean) Les hommages continuent d’affluer pour Bob Cole alors que sa famille a confirmé que les funérailles du légendaire commentateur auront lieu vendredi à St. John’s, à Terre-Neuve.

La Presse Canadienne

Wayne Gretzky dit que c’est la passion de Cole pour le hockey qui a fait de lui une légende du hockey.

Gretzky a partagé ses souvenirs de Cole lors de Hockey Night in Canada samedi, rappelant le respect que les joueurs avaient pour le commentateur.

Gretzky a déclaré qu’il était particulièrement heureux de rencontrer Cole lors d’un évènement caritatif à Terre-Neuve-et-Labrador, la province d’origine de l’animateur, un endroit d’où il a refusé de s’éloigner, peu importe le nombre de fois que ses patrons le lui ont demandé.

Cole s’est éteint la semaine dernière à St. John’s, à l’âge de 90 ans, et ses funérailles auront lieu vendredi à l’église anglicane St. Thomas, dans la capitale provinciale.

Cole était peut-être mieux connu pour ses commentaires « action-par-action » sur Hockey Night in Canada, où il était aimé pour son esprit, sa passion et son exclamation signature : « Oh Baby ! »

Gretzky a déclaré à Ron MacLean samedi que Cole adorait être à l’aréna, que ce soit pour regarder les entraînements des équipes ou pour commenter un match.

« C’était vraiment un gars passionné par le hockey et pour moi, c’est ce qui différencie les grands diffuseurs et les grands athlètes des gens ordinaires », a déclaré Gretzky.

« Je me sens honoré de dire que j’étais son ami et il va beaucoup nous manquer, a ajouté Gretzky. Il a joué un rôle important dans Hockey Night in Canada et il a joué un rôle important dans la Ligue nationale de hockey. »

Au cours des décennies de carrière de Cole, il a parcouru des villes à travers tout le pays, où il a donné vie à certains des plus grands matchs de hockey.