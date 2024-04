Le légendaire commentateur sportif canadien Bob Cole est décédé à l’âge de 90 ans.

Neil Davidson La Presse Canadienne

L’expression fétiche de Cole – « Oh, baby ! » – fut l’une des nombreuses qu’il a utilisées pour décrire les matchs de hockey, et qui lui ont valu l’amour des amateurs de hockey, et même celui des joueurs.

« D’aussi loin que je puisse me souvenir, il le disait sans arrêt autour de la maison », a évoqué sa fille, Megan Cole, dans l’autobiographie de Cole publiée en 2016 qui s’intitule Now I’m Catching On. My Life On and Off the Air.

Cole est décédé mercredi soir à St. John’s, Terre-Neuve-et-Labrador, entouré de ses proches, a annoncé sa fille Megan à la CBC.

« Merci pour des décennies d’amour inconditionnel pour son travail, son amour pour Terre-Neuve et le hockey », a déclaré Megan Cole à la CBC jeudi.

Cole a précisé que son père a été en santé « jusqu’à la toute fin ».

Cole se souvient d’avoir utilisé sa célèbre expression pour décrire le maniement de la rondelle de l’attaquant des Penguins de Pittsburgh Mario Lemieux lors du match no 2 de la série finale de la Coupe Stanley de 1991 contre les North Stars du Minnesota.

« Look at Lemieux. Oh my heavens. What a Goal. What a move. Lemieux. Oh baby », avait lancé Cole après que Lemieux eut traversé la patinoire, avant de déjouer habilement les défenseurs des North Stars Shawn Chambers et Neil Wilkinson et de tromper la vigilance du gardien Jon Casey.

Cole a assuré dans son autobiographie qu’il ne planifiait jamais ses envolées, qu’elles lui venaient toujours de façon spontanée.

Parmi les autres moments légendaires qui ont marqué la carrière de Cole se trouve celui où il dit : « Desjardins ! Et le Canadien l’emporte en prolongation ! », en finale de la Coupe Stanley en 1993.

« Des gars dans les vestiaires des équipes de la LNH venaient me voir et me disaient : “Fais-nous le but de Desjardins ! Allez, Bob !” », s’est souvenu Cole.

L’animateur de Hockey Night in Canada, Ron MacLean, a décrit le style de description de Cole comme étant « un écran de fumée qui émane d’un feu de camp ».

Son collègue commentateur, Greg Millen, un ancien gardien de la LNH, a dit que la voix de Cole « ressemblait presque à une symphonie ».

Cole, dont la voix et le langage coloré ont marqué la télédiffusion anglophone des matchs de la LNH du samedi soir au Canada, a connu une carrière de plus de 50 ans dans l’univers des médias. Car sa carrière ne se limitait pas au hockey.

Il a décrit le record du monde de saut en longueur de Bob Beamon aux Jeux olympiques de 1968, a participé au championnat canadien de curling masculin (le Brier), a animé un jeu-questionnaire qui s’intitulait Reach for the Top et a œuvré au sein du gouvernement terre-neuvien.

Cole a décrit son dernier match pour Hockey Night in Canada le 6 avril 2019, soit lors du dernier match de saison régulière entre le Canadien et les Maple Leafs de Toronto, à Montréal.

Cole a été intronisé au Temple de la renommée du hockey en 1996, après avoir remporté le trophée Foster Hewitt Memorial, qui est remis pour sa contribution extraordinaire en tant que commentateur de hockey. En 2016, il a été nommé membre de l’Ordre du Canada pendant une cérémonie qui s’est déroulée à Rideau Hall, à Ottawa.