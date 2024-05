Leur préparation n’a peut-être pas été optimale, mais les nageuses artistiques canadiennes réussissent tout de même à se démarquer à la Coupe du monde de Paris. L’équipe a été récompensée d’une médaille d’argent pour son programme libre de samedi, quelques heures après que Jacqueline Simoneau et Audrey Lamothe aient décroché le bronze en duo libre.

Luc Turgeon Sportcom

Scarlett Finn, Audrey Lamothe, Jonnie Newman, Raphaëlle Plante, Kenzie Priddell, Claire Scheffel, Jacqueline Simoneau et Florence Tremblay ont présenté un programme bonifié depuis les Championnats du monde de Doha, où le Canada avait confirmé sa qualification aux Jeux olympiques de Paris. Une routine proposant un coefficient de difficulté plus élevé et qui leur a valu 297, 5853 points.

« On avait le plus haut degré de difficulté ici. La compétition s’est bien déroulée, mais on sait qu’il reste de la place à l’amélioration », a mentionné Jacqueline Simoneau à Sportcom.

Ce sont les Japonaises qui ont gagné l’or en raison de leurs 323, 3207 points. Les Kazakhes ont quant à elles reçu le bronze (253, 6353).

L’incendie survenu au Centre sportif du Parc olympique a compliqué la tâche de bien des athlètes au cours des dernières semaines. Même si la piscine n’est pas de dimension olympique, les nageuses artistiques ont pu s’entraîner au cégep du Vieux Montréal avant d’effectuer un camp préparatoire à Montceau-les-Mines, en France. Elles ont aussi dû s’adapter à l’absence d’Olena Verbinska, blessée au dos.

« Malgré tous les obstacles, on a su s’ajuster rapidement et aller chercher une médaille sur la scène internationale. Ça démontre juste à quel point l’équipe canadienne est résiliente, a partagé Simoneau avec fierté. On n’avait pas beaucoup d’attentes en venant ici. L’objectif est surtout de tester nos routines et leur degré de difficulté. »

Il s’agissait de la deuxième médaille de la Montréalaise samedi, elle qui a été médaillée de bronze en compagnie d’Audrey Lamothe, en duo libre. Elles avaient également terminé troisièmes la veille en duo technique.

Simoneau et Lamothe ont cumulé 238, 2876 points à l’épreuve-test des Jeux olympiques de Paris. Les Autrichiennes Anna-Maria et Elrini-Marina Alexandri ont gagné l’or (265, 9646), alors que les Ukrainiennes Maryna et Vladyslava Aleksiiva ont reçu l’argent (243, 9354).

« On est satisfaites des deux médailles, mais on sait qu’on a encore beaucoup de boulot d’ici les JO. On n’a pas eu beaucoup d’entraînement et on vise un nouveau standard chaque compétition. On a commis des erreurs, on en est conscientes et on va travailler à les corriger avant la prochaine Coupe du monde à Markham », a mentionné Jacqueline Simoneau, soulignant le talent exceptionnel de sa partenaire au passage. Leur progression n’ayant jamais cessé depuis qu’elles ont commencé à nager ensemble, cet hiver.

La Coupe du monde de Paris aura servi de préparation pour les Jeux olympiques, puisque les athlètes retrouveront les mêmes installations dans quelques mois, de la zone d’échauffement à la zone mixte.

L’évènement prendra fin dimanche avec le programme acrobatique par équipe, épreuve à laquelle les Canadiennes se sont classées quatrièmes aux derniers mondiaux.