Hockey junior canadien Les Knights et les Warriors rejoignent les Voltigeurs à la Coupe Memorial

(Oshawa) Easton Cowan a marqué un but et récolté trois aides, Kasper Halttunen a ajouté deux buts et une aide et les Knights de London se sont qualifiés pour le tournoi de la Coupe Memorial grâce à une victoire de 7-1 contre les Generals d’Oshawa, mercredi soir.