Dans moins de 90 jours, athlètes, entraîneurs et journalistes feront leurs valises et s’envoleront vers la Ville Lumière pour les Jeux olympiques. Si on ignore encore le nombre d’athlètes qui représenteront le Québec, quelques-uns ont déjà confirmé leur place, officiellement ou officieusement. En voici sept.

Boxe : Tammara Thibeault

PHOTO BERNARD BRAULT, ARCHIVES LA PRESSE La boxeuse Tammara Thibeault

Voilà un espoir de médaille. « Je m’en vais là pour gagner l’or. Je veux écrire l’histoire », disait Tammara Thibeault à La Presse, le 1er novembre dernier. La boxeuse de Shawinigan, qui prendra part à ses deuxièmes Jeux olympiques chez les moins de 75 kg, pourrait devenir la première à remporter une médaille olympique canadienne en boxe en 27 ans. Elle serait également la première femme canadienne médaillée de l’histoire en boxe. Rappelons qu’elle s’était inclinée en quarts de finale à Tokyo, en 2021. Cette fois-ci, dit celle qui rafle tout sur son passage, elle se présente aux Jeux avec plus de maturité et d’expérience. Ça promet.

Escrime : Pamela Brind’Amour

PHOTO MARCO CAMPANOZZI, ARCHIVES LA PRESSE L’escrimeuse Pamela Brind’Amour

Pamela Brind’Amour, qui pointe présentement au 36e rang mondial, a obtenu l’unique quota réservé à la zone Amérique en sabre. L’escrimeuse a remporté l’argent dans la compétition de sabre par équipe aux derniers Jeux panaméricains. La native de Saint-Martine revient de loin ; alors qu’elle était en voie de se qualifier pour les Jeux de Tokyo, en 2021, elle s’est déchiré le ligament croisé antérieur du genou gauche. La voici de retour et fin prête pour ses premiers Jeux. Dans un récent article, le collègue Simon Drouin nous apprenait que Brind’Amour avait tout misé pour se rendre à Paris ; c’est elle qui assume ses coûts d’entraînement, de voyage, d’équipement, etc. Depuis 2022, on parle de 40 000 $.

Natation artistique : Jacqueline Simoneau

PHOTO ALAIN ROBERGE, ARCHIVES LA PRESSE La nageuse artistique Jacqueline Simoneau

Après Rio et Tokyo, Jacqueline Simoneau sera à Paris pour prendre part à ses troisièmes Jeux olympiques. Elle sera de la compétition en duo avec sa coéquipière Audrey Lamothe, qui n’a que 19 ans. Simoneau avait pris sa retraite discrètement après les Jeux de Tokyo, mais elle a décidé, deux ans plus tard, de revenir à la compétition. En février, elle a été couronnée championne du monde en solo libre. Son grand rêve : gagner une médaille olympique. Y arrivera-t-elle ?

Plongeon : Nathan Zsombor-Murray

PHOTO ANTONIO BRONIC, ARCHIVES REUTERS Le plongeur Nathan Zsombor-Murray

À Tokyo, lors de ses premiers Jeux olympiques, Nathan Zsombor-Murray avait terminé 5e au 10 m synchro avec Vincent Riendeau et 13e, à une position de la finale, à l’épreuve individuelle. À Paris, le plongeur de Pointe-Claire sera du 10 m synchro aux côtés de Rylen Wiens, de la Saskatchewan. Le duo a décroché une médaille de bronze aux Championnats du monde de 2022 et une médaille d’argent aux Jeux du Commonwealth. Pour la première fois depuis Alexandre Despatie en 2004 et en 2008, le Canada peut espérer un podium olympique en plongeon masculin. À noter que Zsombor-Murray souhaite encore ajouter l’épreuve individuelle à son programme ; les Essais olympiques canadiens ont lieu à Windsor à la mi-mai.

Haltérophilie : Maude Charron

PHOTO ALAIN ROBERGE, ARCHIVES LA PRESSE L’haltérophile Maude Charron

Ce n’est pas officiel, mais c’est officieux. Maude Charron participera à ses deuxièmes Jeux olympiques cet été. Le mois dernier, l’haltérophile a remporté la médaille de bronze à la Coupe du monde de Phuket, dernière épreuve du processus de qualification olympique des moins de 59 kg. Elle a du même coup battu un record canadien en soulevant un total de 236 kg « [Être] médaill[ée] dans cette compétition était comme gagner aux Olympiques », a-t-elle écrit sur Instagram. À Paris, Charron tentera de décrocher une deuxième médaille olympique, elle qui a remporté l’or chez les moins de 64 kg à Tokyo. Elle a dû changer de catégorie au cours du dernier cycle olympique puisque la sienne a été retirée du programme.

Basketball : Luguentz Dort

PHOTO KYLE PHILLIPS, ARCHIVES ASSOCIATED PRESS Le joueur de basketball Luguentz Dort

Les membres de l’équipe canadienne masculine de basketball ne sont pas encore connus officiellement, mais il n’y a aucune raison pour que le Québécois Luguentz Dort n’en fasse pas partie. L’équipe masculine a obtenu sa place en vainquant l’Espagne à la Coupe du monde de la FIBA, en septembre dernier. C’est la première à y arriver depuis les Jeux de Sydney, en 2000. Luguentz Dort prend actuellement part aux séries éliminatoires de la NBA avec son équipe, le Thunder d’Oklahoma City, dont il est un des piliers en défense.

Tennis de table : Edward Ly

PHOTO FERNANDO VERGARA, ARCHIVES ASSOCIATED PRESS Le pongiste Edward Ly

À 21 ans, le pongiste montréalais Edward Ly participera à ses premiers Jeux olympiques. Ly a surpris tout le monde en devenant, en janvier dernier, le premier Canadien à remporter la Coupe panaméricaine. Un exploit, d’autant plus qu’il s’est présenté à cette compétition en tant que remplaçant d’un autre Canadien. Son triomphe lui a fait faire un important bond au classement mondial – il pointe présentement au 36e rang – et lui a permis de participer à sa première Coupe du monde.